運動雲

>

大谷翔平第50轟所有權爭議越演越烈　又一球迷加入戰局提告

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平第50支全壘打球的歸屬問題情況變得更加複雜，又有一名人士聲稱擁有這顆歷史性全壘打球。佛羅里達州布勞沃德縣32歲居民大衛多夫（Joseph Davidov）於周五向佛羅里達州第十一巡迴法院提出訴訟，聲稱他是這顆里程碑全壘打球的合法擁有者。

這顆球是大谷翔平9月19日對邁阿密馬林魚隊的比賽中所擊出。大衛多夫爭取這顆具有歷史性全壘打球的所有權，並要求禁止4名被告 - Goldin拍賣有限公司和佛羅里達州居民貝蘭斯基（Chris Belanski）、拉米瑞茲（Kelvin Ramirez）和馬圖斯（Max Matus） - 出售該球，同時要求賠償超過5萬美元的損失。

「我們相信大衛多夫是該球的合法擁有者，因為他最先拿到了它。」律師沃克曼（Devon Workman）周一（美國時間）對《洛杉磯時報》表示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這支第7局的全壘打使大谷成為MLB歷史上第一位在單季達成50轟、50盜的球員。左外野看台上爆發一場瘋狂的爭奪戰，貝蘭斯基最終拿到球。他立即被球場安保人員護送離開。

這顆球正由Goldin拍賣公司出售。截至周一上午，競價已達120萬美元，共收到13個出價。拍賣計劃於10月16日結束。訴訟稱，大衛多夫是第一個確保「球權（Possession of the ball）」的人。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

「在原告以左手拿到50-50球後不久，一名不明球迷非法跳過欄杆，跳到原告和原告的手臂上，並攻擊原告，導致球鬆脫並滾入被告克貝蘭斯基手中。」訴訟稱。「如果不是那名不明球迷跳到原告身上進行攻擊，原告本來能持有這顆球。」

沃克曼告訴《洛杉磯時報》，這個案件類似於2001年邦茲（Barry Bonds）第73支全壘打球的爭奪戰。當時兩名球迷 - 波波夫（Alex Popov）和帕特里克·林（Patrick Hayashi)）都聲稱擁有這顆歷史性全壘打球。加州高等法院法官裁定兩人都是合法擁有者，並命令他們出售球並平分收益。

「我認為在我客戶的案例中有一點很清楚，在所有人中，他基本上是唯一一個被人跳到身上、摔倒在地的人。」沃克曼說，「這與2001年的Popov訴Hayashi案非常相似，那個人最先拿到球，也在地上被襲擊並失去了球，法院最終裁定他確實擁有球的佔有權，他們必須分享收益。」

「我們的立場是，我的客戶在擁有那顆球時，顯然被人跳到身上。在那一刻，他就是合法擁有者。這是與其他聲稱擁有球權的人之間唯一的區別；我的客戶實際上在某種程度上被襲擊了。」

不過看台上的攝影顯示，身穿藍白條紋襯衫的大衛多夫在貝蘭斯基確保拿到球後，微笑著與他握手。沃克曼將這一行為歸因於「腎上腺素、歷史性時刻」，並指出，「他是和其他人一起慶祝。」

上周三，馬圖斯對貝蘭斯基、拉米瑞茲和Goldin拍賣公司提起訴訟，聲稱擁有該球的所有權，並試圖阻止其出售。第二天，馬圖斯提出緊急臨時禁令動議，要求在訴訟結果出爐之前阻止原定於周五開始的拍賣。

法官艾格（Spencer Eig）將該動議推遲到10月10日的聽證會，允許拍賣按計劃開始，但指出被告不得「出售、隱瞞或轉讓50-50球，等待法院對原告動議的裁決」。

根據馬圖斯的訴訟，這名18歲的高中生擁有該球，直到貝蘭斯基用腿纏住他的手臂，並從他手中奪走球、偷走它。馬圖斯的訴訟還稱，「拉米瑞茲與被告貝蘭斯基一起參加比賽，並在社交媒體上（錯誤地）聲稱對這顆球擁有所有權」。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平全壘打球球權訴訟MLB紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

大谷翔平連2周獲選單周MVP　驚人打擊率5成20、個人第11次入選

大谷翔平連2周獲選單周MVP　驚人打擊率5成20、個人第11次入選

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

熱門新聞

快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！日本球員第一人

擊敗大谷！賈吉多項數據大聯盟第一　獲《棒球美國》年度最佳球員

巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

大谷翔平球衣賣翻了！蟬聯大聯盟銷量冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝

2大聯盟安打王羅斯離世 享壽83歲

3大谷翔平全壘打王、打點王2冠確定！

4擊敗大谷！賈吉獲《棒球美國》年度最佳球員

5巨人震撼彈！傳奇捕手波西接任總裁

最新新聞

1美媒：等不及看CP3、斑馬空中接力

2天使失去大谷墜入地獄：99敗隊史最差

3大聯盟季後賽2日開打　勇士先發未定

4勇士3新援讓柯瑞想起2年前的冠軍陣容

5大都會、勇士雙重賽各拿1勝打進季後賽　

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

陳子豪雙響！兄弟下半季封王　奪下第19座季冠軍史上最多

陳子豪雙響助兄弟封王！　受張志豪長打激勵：很開心有掌握到

這次彩帶拋得好！　周思齊退役後享受封王：小兄弟很棒！

全部隊友都有好表現　德保拉笑：讓我有飯吃

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366