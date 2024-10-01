大谷翔平第50轟所有權爭議越演越烈　又一球迷加入戰局提告

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES



HISTORY pic.twitter.com/GRVJUCbpja — MLB (@MLB) September 19, 2024

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平第50支全壘打球的歸屬問題情況變得更加複雜，又有一名人士聲稱擁有這顆歷史性全壘打球。佛羅里達州布勞沃德縣32歲居民大衛多夫（Joseph Davidov）於周五向佛羅里達州第十一巡迴法院提出訴訟，聲稱他是這顆里程碑全壘打球的合法擁有者。

這顆球是大谷翔平9月19日對邁阿密馬林魚隊的比賽中所擊出。大衛多夫爭取這顆具有歷史性全壘打球的所有權，並要求禁止4名被告 - Goldin拍賣有限公司和佛羅里達州居民貝蘭斯基（Chris Belanski）、拉米瑞茲（Kelvin Ramirez）和馬圖斯（Max Matus） - 出售該球，同時要求賠償超過5萬美元的損失。

「我們相信大衛多夫是該球的合法擁有者，因為他最先拿到了它。」律師沃克曼（Devon Workman）周一（美國時間）對《洛杉磯時報》表示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這支第7局的全壘打使大谷成為MLB歷史上第一位在單季達成50轟、50盜的球員。左外野看台上爆發一場瘋狂的爭奪戰，貝蘭斯基最終拿到球。他立即被球場安保人員護送離開。

這顆球正由Goldin拍賣公司出售。截至周一上午，競價已達120萬美元，共收到13個出價。拍賣計劃於10月16日結束。訴訟稱，大衛多夫是第一個確保「球權（Possession of the ball）」的人。

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

「在原告以左手拿到50-50球後不久，一名不明球迷非法跳過欄杆，跳到原告和原告的手臂上，並攻擊原告，導致球鬆脫並滾入被告克貝蘭斯基手中。」訴訟稱。「如果不是那名不明球迷跳到原告身上進行攻擊，原告本來能持有這顆球。」

沃克曼告訴《洛杉磯時報》，這個案件類似於2001年邦茲（Barry Bonds）第73支全壘打球的爭奪戰。當時兩名球迷 - 波波夫（Alex Popov）和帕特里克·林（Patrick Hayashi)）都聲稱擁有這顆歷史性全壘打球。加州高等法院法官裁定兩人都是合法擁有者，並命令他們出售球並平分收益。

「我認為在我客戶的案例中有一點很清楚，在所有人中，他基本上是唯一一個被人跳到身上、摔倒在地的人。」沃克曼說，「這與2001年的Popov訴Hayashi案非常相似，那個人最先拿到球，也在地上被襲擊並失去了球，法院最終裁定他確實擁有球的佔有權，他們必須分享收益。」

「我們的立場是，我的客戶在擁有那顆球時，顯然被人跳到身上。在那一刻，他就是合法擁有者。這是與其他聲稱擁有球權的人之間唯一的區別；我的客戶實際上在某種程度上被襲擊了。」

不過看台上的攝影顯示，身穿藍白條紋襯衫的大衛多夫在貝蘭斯基確保拿到球後，微笑著與他握手。沃克曼將這一行為歸因於「腎上腺素、歷史性時刻」，並指出，「他是和其他人一起慶祝。」

上周三，馬圖斯對貝蘭斯基、拉米瑞茲和Goldin拍賣公司提起訴訟，聲稱擁有該球的所有權，並試圖阻止其出售。第二天，馬圖斯提出緊急臨時禁令動議，要求在訴訟結果出爐之前阻止原定於周五開始的拍賣。

法官艾格（Spencer Eig）將該動議推遲到10月10日的聽證會，允許拍賣按計劃開始，但指出被告不得「出售、隱瞞或轉讓50-50球，等待法院對原告動議的裁決」。

根據馬圖斯的訴訟，這名18歲的高中生擁有該球，直到貝蘭斯基用腿纏住他的手臂，並從他手中奪走球、偷走它。馬圖斯的訴訟還稱，「拉米瑞茲與被告貝蘭斯基一起參加比賽，並在社交媒體上（錯誤地）聲稱對這顆球擁有所有權」。

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）