23689人聚集大巨蛋「暗黑主題日」　電玩女神、小龍女豪華助陣

▲▼味全龍聯手暴雪娛樂「暗黑主題日」周末圓滿落幕。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

全球唯一的味全龍X《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》主題日活動於昨（29）日圓滿落幕。活動現場重現了近2公尺高的巨型大天使「伊納瑞斯」浮空雕像、還原《憎恨之軀》遊戲內納漢圖主題城鎮傳送門，更獨家販售台灣限定的遊戲聯名球衣、球帽、雷雕棒球等周邊商品。

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「小龍女」人氣隊員李多慧、林襄與全體啦啦隊女孩及15位練習生，身穿《暗黑破壞神IV》聯名主題球衣上陣，並邀請《暗黑破壞神》新職業「魂靈師」角色Coser一同上台應援為味全龍助陣！知名藝人、資深《暗黑破壞神》玩家賴琳恩也驚喜現身，穿越綠煙繚繞的主題傳送門，在23689名粉絲的熱情歡呼聲下為球賽完美揭幕！而當晚味全龍與富邦悍將的對戰也讓全場粉絲熱血沸騰，雙方一路激戰至延長賽12局，最終由龍隊劉基鴻擊出再見安打奪下勝利！

▲▼味全龍聯手暴雪娛樂「暗黑主題日」周末圓滿落幕。（圖／味全龍提供）

賽後演唱會則由流行創作團體「南拳媽媽」獻唱多首經典神曲，為這場獨一無二的《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》X味全龍主題日活動留下滿滿難忘回憶。

《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》即將在10月8日（二）全球發行。此遊戲將在危險叢林「納漢圖」中延續一段黑暗深沉的故事，玩家可以活用《暗黑破壞神》系列嶄新職業「魂靈師」，借助4種魂靈守護者的力量，在致命的環境中生存，擊退邪惡勢力。

《憎恨之軀》現已開放數位預購，玩家可在Battle.net、PlayStation、Xbox Games 及 Steam等平台上購買。只要預購《憎恨之軀》終極版即可於《暗黑破壞神IV》遊戲內獲得雪豹寵物艾柯、寵物虎娜塔亞、寵物犬赫拉鐵力，以及納漢圖戰豹坐騎組合包、忠貞之翼造型、詛咒者之翼、3,000 枚白金幣、各個職業的防具套裝與更多豐富好禮。

▲味全龍聯手暴雪娛樂「暗黑主題日」周末圓滿落幕。（圖／味全龍提供）