中職二軍個人獎出爐　張士綸、林耀煌、凱力士都包辦雙冠

▲▼中華職棒二軍個人獎 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒35年二軍例行賽於28日圓滿落幕，六隊選手全力奮戰一整年成果豐收，二軍個人獎項正式出爐，聯盟也將在10月1日二軍總冠軍賽首戰賽前舉行頒獎儀式，以表揚選手們在二軍的拚戰精神與成果。

投手個人獎項，統一獅洋投凱力士二軍出賽15場，其中13場為先發，總計77.1局的投球，失掉24分21責失分，防禦率2.44，拿下7勝2敗的成績，包辦防禦率王和勝投王獎項。

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富邦悍將藍愷青30場後援出賽，拿下6次救援成功，與台鋼雄鷹陳冠豪並列，不過藍愷青因防禦率較低，因此奪下救援王。

樂天桃猿共兩位投手獲獎，温展樂總計36場出賽，收下12次中繼成功，成為今年的二軍中繼王；劉家翔本季18場先發出賽，91.1局的投球送出65次三振，順利收下三振王殊榮。

打擊個人獎項，中信兄弟張士綸今年在二軍59場出賽，209個打席、175個打數、60支安打，打擊率0.343並繳出17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王兩座獎項。

樂天桃猿林耀煌也包辦兩座個人獎，本季66場出賽，273打席、239打數、78支安打，敲回37分打點，成為今年的安打王和打點王。

味全龍黃柏豪47場出賽，總計157打席、142打數、40支安打，擊出10支全壘打，在全壘打榜穩居第一，登上全壘打王寶座。

中職二軍總冠軍賽即將在10月1日起在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一獅，五戰三勝制的二軍爭霸戰免費進場。球迷可透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事。

▲▼中華職棒二軍個人獎 。（圖／中華職棒提供，ETtoday製表）