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富邦悍將確定無緣季後賽 陳金鋒：8月比較可惜

▲▼富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

中職富邦悍將目前已經確定連6年與季後賽無緣，回顧整個球季，悍將總教練陳金鋒今天表示，8月戰績掉下來是比較可惜的地方，小比分差的比賽怎麼守下來，未來要繼續努力。

悍將之前已經在下半季被淘汰，昨天以5比8不敵樂天桃猿之後，也確定沒辦法擠進全年勝率前3名，確定與季後賽無緣。悍將自2018年之後，連續6個球季沒有辦法打進季後賽，且富邦2017年接手球隊後還沒有參與過總冠軍賽。

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回顧今年球季，悍將總教練陳金鋒今天表示，今年原本有機會，從開季到8月以前都在競爭行列，8月是比較可惜的地方，「該贏的球沒有辦法贏下來，那個月就掉下來。」

悍將在8月出賽21場，戰績4勝17敗、勝率僅1成90。 陳金鋒指出，球隊整體表現起來都算還可以，沒有差距很大，「只是1、2分的比賽怎麼去掌握、守下來，每個月份比賽怎麼去突破，是要更努力的地方。」

陳金鋒也提到，今年受傷的球員比較多。 悍將在今年培養許多年輕球員，包括蔡佳諺、董子恩、周佳樂等人，陳金鋒說：「年輕人上來表現還不錯，只是對比賽的掌控度還沒那麼好，球隊也是在轉變，要培養戰力，目前外野、內野都還不錯，只是在重要時刻投打對決的經驗還要再磨練。」

此外，昨天生涯初登場、先發守游擊的楊閔貽，順利敲出生涯首安，陳金鋒指出，「新來的表現算還可以，雖然有點緊張，但守備上還正常。」不過今天張育成回歸先發游擊手，陳金鋒表示，今天張育成的手指傷勢狀況還可以，主要是會時好時壞。

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