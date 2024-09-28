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逆轉擊敗日本18歲美少女宮崎友花　林湘緹挺進澳門賽冠軍戰

▲▼ 林湘緹 。（圖／球團提供）

▲台灣好手林湘緹晉級澳門賽女單決賽 。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

25歲台灣女將林湘緹今(28)日出戰超級300系列澳門羽球公開賽4強，面對第4種子、日本18歲美少女宮崎友花，以17比21、21比16、21比16後來居上，搶下女單決賽門票，這是世界第49的林湘緹生涯首度前進超級300等級決賽。

來自中租的林湘緹今年8月時曾在超級500系列南韓公開賽上演大驚奇，從資格賽一路打進最終4強，可惜準決賽以0比2不敵南韓好手金佳恩。林湘緹本周在澳門賽也打到了4強，今日與排名飆升到世界第18的日本美少女宮崎友花爭女單決賽門票。

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▲▼日本羽球美少女宮崎友花。（圖／翻攝自IG／2525_tomoka）

▲日本羽球美少女宮崎友花。（圖／翻攝自IG／2525_tomoka）

宮崎友花上周才闖入超級1000系列中國公開賽決賽，收穫一座亞軍，她在本周的澳門賽位列第4種子，她與林湘緹曾在去年的西班牙國際系列賽對戰過，當時宮崎友花直落2勝出。

今日再戰，兩人首局就形成拉鋸戰，林湘緹在15比16僅落後1分之下連失3分，以17比21讓出此局。進入第2局，林湘緹被打出5比0攻勢，不過她沒有慌了手腳，隨後開啟一波7比0反擊，反倒以21比16將總局數扳成1比1。

比賽來到決勝第3局，林湘緹延續次局的逆轉氣勢，掌控了比賽局面，局末被宮崎友花追到17比16僅剩1分領先後，她連下4分終結了比賽，以21比16連趕2局逆轉獲勝，生涯首度前進超級300系列女單決賽，明日的對手將是另一位台灣好手邱品蒨、中國選手高昉潔之間的勝方。

另外，台灣混雙新組合葉宏蔚、詹又蓁稍早在4強賽強碰中國第5種子郭新娃、陳芳卉，終場以12比21、11比21落敗，這一站止步4強，不過已寫下兩人搭檔以來的最佳成績。

關鍵字： BWF羽球澳門公開賽宮崎友花林湘緹

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