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蘇泰安談潘威倫：18號是屬於他的　引退與否尊重本人

▲▼ 蘇泰安 。（圖／記者王真魚攝）

▲蘇泰安 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫28日在大巨蛋迎來生涯最終場，29日將回台南主場舉辦引退儀式，18號球衣是否隨著他退休？領隊蘇泰安表示，18號是屬於他的，是否要退休，還要問過嘟嘟意見。

蘇泰安透露，這2、3年來，有跟總教練林岳平商討對於潘威倫的未來規劃，「明年確定就是轉任教練，至於職務內容，等球季結束後，會再跟嘟嘟討論，確定後會跟大家報告。」

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統一獅內部針對退休背號有規定，包括是否效力球隊15年等，且需要經過球團、教練、球員所認同，不溯及既往。若達到標準，背號先保留2年，2年後重新審核，只要通過就會把球員找回來，正式進行背號引退儀式。

談到18號球衣是否引退，蘇泰安說，「我們之前就有規定，2年後再來檢視相關條件，當然嘟嘟的成績方面，毫無疑問是受到肯定的，主要是有這個規定，站在選手立場，也會希望背號跟著自己，我們也要問過本人意願，如果他要再傳承下去，也很好，只要當事人同意就好。」

潘威倫卸下球員身份後，明年將轉任教練，蘇泰安強調，等今天這兩場結束後，再來協助潘威倫規劃相關職務內容。

日前球團釋出引退前導影片，陣中除了同期獅隊戰友，謝長亨、王建民、陳金鋒、彭政閔、林智勝、洪一中等棒壇傳奇人物都現身。蘇泰安也感謝大家相挺，「影片反覆看了好幾次，真的很感動。」

關鍵字： 嘟嘟潘威倫統一獅引退儀式18號球衣中職

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