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火腿、統一獅交流賽藏玄機？古林睿煬旅外添想像空間

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊近日宣佈，將於明年3月1日、2日來台進行交流賽，分別與中信兄弟、統一獅交手。其中，與統一獅的交流格外引人注目，不禁讓人聯想到獅隊本土王牌古林睿煬的去向。

古林睿煬在本季結束後將取得旅外資格，據悉已有多支國外球團對他展現興趣，其中以火腿隊最為積極。雙方可能已達成某種程度的共識，進而促成了這次交流賽的安排。

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統一獅領隊蘇泰安透露，火腿社長井川伸久此次來台期間，透過管道與統一獅取得聯繫，「感謝火腿球團對統一獅實力的肯定。」據了解，在雙方討論古林相關事宜時，也順勢談及交流賽的想法，最終促成這次合作。

古林加盟火腿機會濃厚，明年交流賽或許有機會看到他穿上火腿隊的球衣，對陣老東家統一獅。這樣的劇本勢必會吸引大批球迷關注，進一步提升票房。

事實上，統一獅與另一支日本球團——西武獅，長期維持密切合作，過去也曾赴日本進行交流賽，並在球季中舉辦「西武日」活動。

對此，蘇泰安表示，明年3月的交流賽將以火腿為主，至於與西武獅的交流，不一定是春訓期間，可能安排在球季中進行，「這也是我們多年來的傳統。」

談及古林可能的旅外計畫，蘇泰安重申球團的立場，「如同先前所說，球團全力支持。這段時間陸續都有球探關注，也有球團接觸，一切就等季後決定。如果古林順利旅外，我們當然會給予祝福，也為他能在更高層級發展感到開心。」

▲北海道日本火腿鬥士隊2025年來台交流試合。（圖／悍創運動行銷提供）

▲北海道日本火腿鬥士隊2025年來台交流試合。（圖／悍創運動行銷提供）

關鍵字： 火腿隊統一獅古林睿煬交流賽日本職棒

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