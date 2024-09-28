最強女籃新星獲WNBA最佳新秀　詹皇挺克拉克：我懂她的感受

Indiana Fever’s Caitlin Clark has won the WNBA Rookie of the Year award and Minnesota Lynx star Napheesa Collier has been awarded the Defensive Player of the Year, sources confirm.



Las Vegas’ A’ja Wilson received MVP and Connecticut’s DiJonai Carrington won Most Improved Player. pic.twitter.com/AWAoCl2PWz — Shams Charania (@ShamsCharania) September 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

堪稱女籃史上最強新星的克拉克(Caitlin Clark)，繼全票獲頒美聯社年度最佳新人，據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，她也被選為WNBA的新人后。克拉克菜鳥季就狂刷紀錄，NBA天王詹姆斯(LeBron James)也是她的鐵粉，「我從第一天起就一直支持她，因為我記得自己也經歷過那段時間。」

Caitlin Clark has been named WNBA Rookie of the Year, per @ShamsCharania pic.twitter.com/rcPddo9OzN — Sports Illustrated (@SInow) September 27, 2024

克拉克以選秀狀元之姿降臨WNBA，除了打破新秀得分紀錄(769分)和三分球命中數紀錄(122個)，她也是首位完成大三元的菜鳥，單季337次助攻同時刷新新秀和聯盟的單季紀錄，單場19助攻也寫下聯盟歷史新猷，她打了40場例行賽，繳出場均19.2分(聯盟第7)、8.4助攻(聯盟第1)和5.7籃板。

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▲狂熱隊狀元克拉克獲頒WNBA年度最佳新人。（圖／達志影像／美聯社）

除了個人數據亮眼，克拉克更幫助狂熱隊扭轉開季1勝8敗的頹勢，最終拿下20勝20敗，睽違8年重返季後賽，可惜首輪不敵康乃狄克太陽。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今(28)日披露，克拉克被選為2024年WNBA年度最佳新秀，這是狂熱隊連續第2年有球員獲頒此獎項，去年的新人后是波士頓(Aliyah Boston)。

LeBron James says he can relate a lot to Caitlin Clark. pic.twitter.com/qzkJP8hWpX — The Sporting News (@sportingnews) September 27, 2024

當年以「天選之子」之姿進入NBA的天王詹姆斯，對背負巨大期待的克拉克很能感同身受。詹皇最近接受《Esquire》雜誌訪問時，再次表達對克拉克的支持，「我對她有著極大的尊重，因為我非常清楚被選中、成為一支球隊的代表，並且還要面對很多不相信你準備好了的人、不相信你能夠進入聯盟的人，以及那些認為你不屬於這裡的人的審視意味著什麼。」

▲女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯回想起自己18歲進入NBA時，也受到很多質疑，更有人希望看到他失敗，「所以，當我看到Caitlin並觀察她的表現時，我從第一天起就一直支持她，因為我記得自己也經歷過那段時間，她擁有我百分之百的支持。」

詹姆斯大讚，克拉克是一位超凡的球員，「我們在愛荷華州都看到了這一點，我知道這種表現會延續到大聯盟。她是一位令人難以置信的天才，觀看她的比賽真是太棒了。」

▲克拉克單場19助攻打破聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）