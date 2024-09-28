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最強女籃新星獲WNBA最佳新秀　詹皇挺克拉克：我懂她的感受

記者游郁香／綜合報導

堪稱女籃史上最強新星的克拉克(Caitlin Clark)，繼全票獲頒美聯社年度最佳新人，據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，她也被選為WNBA的新人后。克拉克菜鳥季就狂刷紀錄，NBA天王詹姆斯(LeBron James)也是她的鐵粉，「我從第一天起就一直支持她，因為我記得自己也經歷過那段時間。」

克拉克以選秀狀元之姿降臨WNBA，除了打破新秀得分紀錄(769分)和三分球命中數紀錄(122個)，她也是首位完成大三元的菜鳥，單季337次助攻同時刷新新秀和聯盟的單季紀錄，單場19助攻也寫下聯盟歷史新猷，她打了40場例行賽，繳出場均19.2分(聯盟第7)、8.4助攻(聯盟第1)和5.7籃板。

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▲WNBA女籃超級新秀克拉克，單場傳出19次助攻打破聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲狂熱隊狀元克拉克獲頒WNBA年度最佳新人。（圖／達志影像／美聯社）

除了個人數據亮眼，克拉克更幫助狂熱隊扭轉開季1勝8敗的頹勢，最終拿下20勝20敗，睽違8年重返季後賽，可惜首輪不敵康乃狄克太陽。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今(28)日披露，克拉克被選為2024年WNBA年度最佳新秀，這是狂熱隊連續第2年有球員獲頒此獎項，去年的新人后是波士頓(Aliyah Boston)。

當年以「天選之子」之姿進入NBA的天王詹姆斯，對背負巨大期待的克拉克很能感同身受。詹皇最近接受《Esquire》雜誌訪問時，再次表達對克拉克的支持，「我對她有著極大的尊重，因為我非常清楚被選中、成為一支球隊的代表，並且還要面對很多不相信你準備好了的人、不相信你能夠進入聯盟的人，以及那些認為你不屬於這裡的人的審視意味著什麼。」

▲▼女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯回想起自己18歲進入NBA時，也受到很多質疑，更有人希望看到他失敗，「所以，當我看到Caitlin並觀察她的表現時，我從第一天起就一直支持她，因為我記得自己也經歷過那段時間，她擁有我百分之百的支持。」

詹姆斯大讚，克拉克是一位超凡的球員，「我們在愛荷華州都看到了這一點，我知道這種表現會延續到大聯盟。她是一位令人難以置信的天才，觀看她的比賽真是太棒了。」

▲WNBA女籃超級新秀克拉克，單場傳出19次助攻打破聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉克單場19助攻打破聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

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