林朱雙霸助桃猿8:5勝　悍將總冠軍路斷8年逼近聯盟最慘

▲林子偉 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今天主場續戰樂天桃猿，終場5比8吞敗，全年勝率無緣爭第三，也確定連8季無法前進季後賽。

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猿邦兩軍開局你來我往，2局上，桃猿趁對方李宗賢失誤，開啟攻勢，蔡鎮宇再靠腳程搶下一支內野安打，馬傑森一記高飛犧牲打，為球隊先馳得點。張閔勛挺身而出，一棒安打再下一城。

悍將下半局反攻，3支安打串連，今日剛升上一軍的新秀楊閔貽擊出安打，首安、首打點一次出爐，加上對方暴傳，悍將一舉追平比分。3局下，蔡佳諺陽春砲超前。

不過4局上，林立高飛犧牲打又將戰局拉回原點。

▲富邦悍將新人楊閔貽 。（圖／富邦悍將提供）

悍將先發陳仕朋此役僅投4局退場，被敲5安打，失掉3分、1分責失。歐書誠5局接手，未能守住平手局面，1出局後連續被敲3安，其中林子偉適時二壘安打，帶回2分打點，助桃猿超前。

朱育賢7局上再從賴智垣手中擊出三分砲，比數擴大至8比3。

悍將在8局下半發動反攻。陳真敲安追回1分，張育成滿壘時上場代打，敲出安打。原本看似追回2分，但裁判團啟用主動審視權後，改判王念好在本壘前遭觸殺出局。這一判決讓悍將少了1分進帳，總教練陳金鋒也上場提出異議，最終接受改判結果。

猿隊洋投魔神樂先發6局只被擊出4支安打，包括1轟，失掉3分、2分責失，拿下本季第13勝，（責失2分），奪得本季第13勝，與統一獅隊勝騎士並列聯盟最多勝。

陳柏豪9局登板關門，守住勝果，相隔近一個月再度拿下救援成功，也是本季第29次救援成功，超越中信兄弟吳俊偉，獨居救援王。

悍將輸掉此戰，今年剩餘8場比賽，暫居年度第3的桃猿還有7場比賽。悍將即使8場全贏，最終勝率仍無法超越樂天，確定無法爭取年度第3。

富邦接手悍將後，連6年與季後賽無緣，且連續8年未踏入台灣大賽的殿堂，正步步逼近聯盟最不堪回首的紀錄——三商虎隊曾創下的連續9季無緣總冠軍。

▲朱育賢 。（圖／樂天桃猿提供）