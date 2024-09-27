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從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

▲▼ 林泓育、潘威倫 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育、潘威倫 。（圖／樂天桃猿提供，以下同）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球傳奇投手潘威倫9月28日將迎來他職業生涯的最終一戰。日前作客樂天桃猿，他獲引退禮，由2013年經典賽中華隊戰友林泓育獻上「護國神嘟」立牌，兩人深情相擁，英雄惜英雄。

「他一直是非常客氣的學長。我當年還是球僮的時候，潘威倫已經是王牌投手了，」林泓育回憶起過去。「我國中時就幫統一獅撿球，高中當球僮，還有兼任牛棚捕手，春訓時幫前輩接球。」

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從球僮到成為捕手搭檔，林泓育與潘威倫情誼跨越十多年。2013年的世界棒球經典賽中，兩人更是並肩作戰。

「那一場是嘟嘟投球，我蹲捕。學長是個經驗豐富的投手，蹲捕時不需要太多想法，也不用特別去提醒什麼。」林泓育說。

在贈送立牌之前，林泓育緊緊擁抱了潘威倫，低聲說道：「辛苦了。」他進一步表示，「其實他已經不需要追求什麼。他的成就紀錄，前無古人，後無來者，就像林智勝一樣，說實在的，就算沒有達到150勝也沒關係，149勝就已經很難被超越。」

還會有下一個嘟嘟嗎？林泓育認為，「基本上是不太可能，現代棒球更注重保護投手，時代背景不同，無法相比。」

是否有想過自己的引退儀式，林泓育直言沒有特別想過，「當然，我很感謝球團一直以來的支持和栽培。」

▲▼ 林泓育、潘威倫 。（圖／樂天桃猿提供）
 

關鍵字： 棒球引退統一獅潘威倫林泓育

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