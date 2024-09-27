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陳偉殷在12強大名單也有意參賽　相隔16年再披國家隊戰袍？

▲陳偉殷。（圖／擷取自陳偉殷官方臉書）

▲陳偉殷。（圖／擷取自陳偉殷官方臉書）

記者王真魚／綜合報導

曾在美國大聯盟征戰8年的台灣左投陳偉殷，表示有意參賽12強，如果成真，將是他自2008年北京奧運以來，再度披上中華隊戰袍。經紀公司表示，陳偉殷確實有意願打12強，但也要尊重教練團規劃。

陳偉殷在大聯盟期間累積59勝。2020年後，他轉戰日本職棒，先後效力於羅德和阪神隊。儘管2022年經歷肩部手術，但他在今年重返賽場，加入美國獨立聯盟的長島鴨隊。本賽季出賽17場，全部擔任先發，投球87.2局，取得5勝5敗，防禦率為6.37。

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甫結束獨立聯盟賽事，陳偉殷表態有意願參加12強。陳偉殷的經紀公司也證實了他參賽12強的意願，不過最終決定還需要看中華隊教練團的規劃。對於他的下一步，經紀公司則表示，目前仍在考慮中。

陳偉殷近一次為國出征要追溯到2008年北京奧運，被當時代帶隊的總教練洪一中視為王牌投手。他對戰荷蘭先發7局僅被敲3支安打，飆出7次三振，拿下勝投。

2013年經典賽，陳偉殷被放進48人觀察名單，但因前一年傷勢影響，最後辭退。接下來2015年和2019年舉行的前兩屆世界棒球12強賽，陳偉殷當時因仍在美國職棒大聯盟40人名單內而無緣參賽。今年情況有所不同，陳偉殷已離開大聯盟，不受相關限制。

中華隊60人大名單在9月9日確認，按照過往慣例，並未透露入選球員，僅知有8名旅外球員，以及52位中職選手。據悉，陳偉殷在大名單當中，且28人正式名單底定，預計下周一公布。

關鍵字： 陳偉殷中華隊12強大聯盟棒球

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