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大谷翔平：分區冠軍「對球迷來說最特別」賽後完整一問一答

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇27日擊敗同區第二的聖地牙哥教士，實現國聯西區三連霸。大谷翔平擔任首棒指定打擊，包括致勝安在內貢獻3支安打，贏得他職業生涯首次的分區冠軍，也首次享受香檳浴慶祝，他在賽後直言，「希望以後還有更多次！」

大谷賽後受訪時表示，今天是帶著一定要贏的決心來到球場，「結果如願以償，非常高興。」他回顧這場關鍵比賽，「在這裡贏球是我們的目標。這是賽季中很重要的系列賽，我想大家的決心比其他系列賽更強。」

經歷大聯盟生涯首次的香檳慶祝後，大谷笑說，「太棒了，希望今後還能有更多次，這個賽季我會繼續努力。」談到打開香檳前，突然把護目鏡摘了，他說，「其實有點疼，但不至於影響之後的比賽。」

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在52,433名球迷見證下，道奇在本季主場最終戰中確定冠軍。大谷表示，「對我們當然特別，但對球迷來說可能更特別。能在主場迎接這一刻，對球迷和我們來說都是最棒的。」

被問及近期持續好表現的原因，大谷認為，與其說是打擊方式的問題，不如說是心態上更專注於每個打席。他從9月17日對馬林魚之戰開始，已經連續9場比賽安打。在這期間，合計39打數22安打，打擊率.564，包括6支全壘打，貢獻18打點。

關於第7局的致勝安，大谷說，「我只想著要擊出安打，維持其他打席的想法，專注於自己的打席。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平享受香檳浴          。（圖／達志影像／美聯社）

賽後採訪一問一答重點如下

1.對於在主場贏得冠軍？大谷：能在主場決定冠軍真是太棒了。

2.談到香檳慶祝，他說：一直想體驗，今天終於實現了，感到非常幸福。

3.關於加入道奇隊的決定，大谷：來這裡贏球是我的目標，這是賽季中重要的系列賽，大家的決心比其他比賽更強。

4.對於在主場慶祝的特殊意義，他強調：對我們來說很特別，但對球迷來說可能更特別。能在主場迎接這一刻，對球迷和我們都很重要。

5.被問到香檳是否進眼睛時，大谷幽默地回答：有點痛，但不至於影響之後的比賽...哈哈哈。

6.關於第7局關鍵打席的心態，他說：只想著要擊出安打，保持和其他打席一樣的專注。

7.對於擊敗強敵教士隊獲勝，大谷：他們是區內的勁敵，很強大。能在這樣的對手面前打出這樣的比賽，是全隊一起贏得的勝利。

關鍵字： 大谷翔平道奇國聯西區冠軍打擊率香檳浴

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