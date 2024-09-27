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大谷翔平香檳狂歡都濕了！羅伯斯：他就是為此而來

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平26日（台灣時間27日）主場對戰教士隊，單場3安猛打賞，包括7局擊出致勝安打，幫助球隊本季主場最終戰贏得國聯西區冠軍。這也是大谷翔平夢寐以求首冠。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後興奮說道，「翔平都濕了！他就是為此而來！」

當科佩奇（Michael Kopech）9局關門成功守住勝利時，大谷翔平歡呼衝出休息區與隊友擁抱慶祝，臉上洋溢著燦爛的笑容。隨後換上慶祝分區冠軍的紀念T恤和帽子。

完成紀念拍照後，球員們移動到球團內的休息室，盡情享受香檳慶祝。大谷原本手持護目鏡，但可能被隊友勸阻，直接將護目鏡扔掉。

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在羅伯斯的號召下，慶祝正式開始。當教練打開香檳瓶塞時，站在後方的大谷翔平瞬間被泡沫淋濕，隨後也被隊友集中「攻擊」，但他一直掛著燦爛的笑容。

香檳慶祝結束後，羅伯斯接受採訪時笑稱，「翔平被香檳淋濕了！他下周可能會聞起來像啤酒廠。但這正是他一直渴望的。他希望成為這種混亂的一部分。 赫南德茲（Teoscar Hernandez）即使能拿到更高的薪水，也選擇來道奇隊就是為了這個。我們互相讚揚。翔平整個賽季都表現得太棒了。」

談到大谷時，羅伯斯依舊讚不絕口，「這是期望值和才能的完美結合。我從未見過這樣的情況。今晚有5萬人來看比賽，這5萬人都是來看大谷翔平的。每天晚上，他似乎都在給球迷展示些特別的東西。」大谷根本就是「現象級」人物，羅伯斯直言，「全世界都沒有人能跟他一樣，每晚都持續超越眾人的期待。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 大谷翔平享受香檳浴          。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊國聯西區冠軍羅伯斯香檳慶祝

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