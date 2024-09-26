周思齊頒MVP　曾頌恩還原引退戰未說的話：學長，我答應的事做到了

▲周思齊 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟26日主場迎戰台鋼雄鷹，曾頌恩全場表現亮眼，攻守兼備。他不僅貢獻2分打點，包括8局的致勝犧牲打，更在關鍵時刻展現精湛防守，助隊以3比2擊敗對手。

曾頌恩6局敲出安打，為球隊攻下第2分；8局下再以高飛犧牲打，貢獻致勝打點。9局上半，他更上演精彩美技，在觀眾席前護網處穩穩接殺界外飛球。

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上周在台南一戰中擊出本季第10號全壘打。對於近期狀態，曾頌恩表示，其實球季已接近尾聲，身體確實有些疲勞，會加強恢復訓練，「訓練要再更紮實。」

賽後，由引退的周思齊為曾頌恩頒發MVP獎項。曾頌恩趁機向這位學長吐露心聲，補上日前引退儀式未能說出口的話，「跟思齊學長有個約定，今年要突破雙位數全壘打。當下那刻很想告訴他，『我答應你的事情，做到了。』」

隨著兄弟最快可能在周末封王，曾頌恩也向球迷喊話，「我相信我的隊友們，也拜託球迷朋友們相信我們，因為球季到尾聲了，你們前面為我們加油這麼多場，希望最後一哩路，再請你們一起陪我們努力到最後。」

最後，曾頌恩加碼獻上周思齊的經典MVP應援舞蹈。儘管他謙虛地表示自己「不太會跳」，但實際表現卻相當到位。