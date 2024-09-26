運動雲

>

曾頌恩貢獻2打點護網美技　 兄弟3:2擊敗台鋼、下半季封王M4

▲▼ 克迪 。（圖／中信兄弟提供）

▲克迪 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟26日主場迎戰台鋼雄鷹，曾頌恩攻守俱佳，貢獻2分打點，包括8局致勝犧牲打，獲選單場MVP。吳俊偉9局登板關門守住勝果，本季28次救援，與樂天桃猿陳柏豪並列第一。兄弟終場3比2擊敗台鋼，下半季魔術數字減為M4。

兄弟3局靠陳子豪安打先馳得點，曾頌恩6局再敲安，幫助球隊攻下第2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局上，台鋼突破呂彥青，黃劼希擊出二壘長打，再靠陳文杰安打攻佔到三壘，魔鷹滾地球賺回1分打點；王柏融適時安打，追平比數。

台鋼先發投手後勁主投7局被敲6支安打，僅有1次四壞球保送、1次觸身球保送，另有4次三振，失掉2分責失。

兄弟洋投克迪則先發6局，只被擊出4支安打，另有2次四壞球保送、4次三振，沒有失分。

黃群8局下登板，控球出現不穩，先後四壞球保送宋晟睿、王威晨 ，對許基宏投出敬遠保送後，下一棒曾頌恩擊出高飛犧牲打，助兄弟要回領先。

9局上，吳俊偉登板關門，王博玄擊出左外野界外飛球，曾頌恩一路狂奔至觀眾席前護網，隨即伸臂穩穩接住這顆界外飛球，上演精彩美技。下一棒紀慶然代打擊出飛球，張肇元代打吞K。

▲▼中信兄弟曾頌恩 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟曾頌恩 。（圖／中信兄弟提供）
 

關鍵字： 棒球中信兄弟台鋼雄鷹曾頌恩吳俊偉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

周思齊頒MVP　曾頌恩還原引退戰未說的話：學長，我答應的事做到了

周思齊頒MVP　曾頌恩還原引退戰未說的話：學長，我答應的事做到了

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

味全贏球爭冠仍「弱勢」　葉總點名郭嚴文開轟超關鍵

味全贏球爭冠仍「弱勢」　葉總點名郭嚴文開轟超關鍵

江少慶胸大肌撕裂罕見傷勢　本季提前報銷

江少慶胸大肌撕裂罕見傷勢　本季提前報銷

「已是過去一半」陳晨威也驚訝已10轟　有想拚完全打擊

「已是過去一半」陳晨威也驚訝已10轟　有想拚完全打擊

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

陳晨威準完全打擊助猿10:6勝出　悍將連5年全年勝率不到5成

陳晨威準完全打擊助猿10:6勝出　悍將連5年全年勝率不到5成

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

周思齊頒MVP　曾頌恩還原引退戰未說的話：學長，我答應的事做到了

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

味全贏球爭冠仍「弱勢」　葉總點名郭嚴文開轟超關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役！

2打擊區線畫歪　古久保：沒人發現？

3主播批陳致遠講雞湯幹話！

4周思齊頒MVP　曾頌恩還原未說的話

5邱宗志、錢韋杉之子　邱靖全能秀助勝

最新新聞

1領航猿霸氣高喊　PLG、東超目標雙冠

2邱宗志、錢韋杉之子　邱靖全能秀助勝

3戰南韓KBL吞4連敗　陳文宏體認不足

4陳晨威也驚已10轟　有想拚完全打擊

5打擊區線畫歪　古久保：沒人發現？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

連續3年單季至少10勝　鋼龍：今年晚了一點

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366