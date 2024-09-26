曾頌恩貢獻2打點護網美技　 兄弟3:2擊敗台鋼、下半季封王M4

▲克迪 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟26日主場迎戰台鋼雄鷹，曾頌恩攻守俱佳，貢獻2分打點，包括8局致勝犧牲打，獲選單場MVP。吳俊偉9局登板關門守住勝果，本季28次救援，與樂天桃猿陳柏豪並列第一。兄弟終場3比2擊敗台鋼，下半季魔術數字減為M4。

兄弟3局靠陳子豪安打先馳得點，曾頌恩6局再敲安，幫助球隊攻下第2分。

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8局上，台鋼突破呂彥青，黃劼希擊出二壘長打，再靠陳文杰安打攻佔到三壘，魔鷹滾地球賺回1分打點；王柏融適時安打，追平比數。

台鋼先發投手後勁主投7局被敲6支安打，僅有1次四壞球保送、1次觸身球保送，另有4次三振，失掉2分責失。

兄弟洋投克迪則先發6局，只被擊出4支安打，另有2次四壞球保送、4次三振，沒有失分。

黃群8局下登板，控球出現不穩，先後四壞球保送宋晟睿、王威晨 ，對許基宏投出敬遠保送後，下一棒曾頌恩擊出高飛犧牲打，助兄弟要回領先。

9局上，吳俊偉登板關門，王博玄擊出左外野界外飛球，曾頌恩一路狂奔至觀眾席前護網，隨即伸臂穩穩接住這顆界外飛球，上演精彩美技。下一棒紀慶然代打擊出飛球，張肇元代打吞K。

▲中信兄弟曾頌恩 。（圖／中信兄弟提供）

