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小聯盟二年級生、首披國家隊戰袍　沙子宸今年收穫滿滿

記者王真魚／綜合報導

效力運動家1A的「大沙」沙子宸今年為U23世界盃棒球賽中華隊的其中一員，提前結束1A賽季返臺參加U23的賽事，首披中華隊戰袍的他直呼：「期許自己下次再度入選中華隊！」此外，他也提到自己成為小聯盟「二年級生」收穫許多。

沙子宸得知自己首度成為的中華隊一員時，他表示：「相當開心，非常期待比賽，因為從小的夢想就是要為國爭光。」而這次他在U23世界盃棒球賽預賽以後援身份上場，分別對戰韓國及尼加拉瓜，2場賽事繳出3.2局送出4次三振、僅被打出2支安打，無責失分的表現。

談到兩場比賽的收穫，沙子宸說：「感受到國際賽的張力很高，每個國家都是卯足全力搶下勝利，每場比賽都不好打。」他也點出自己的不足，認為自己在對上尼加拉瓜一役，沒有幫助到球隊守住失分危機，「不過我認為這兩次出賽的投球內容算不差。」

今年為沙子宸在1A的第二個賽季，球隊安排出賽方式為一週先發，一週後援上場，本季他共出賽24場，其中有12場賽事為先發，收下2勝及2次中繼成功，共送出64次三振。總結今年賽季，他坦言不如自己的預期。

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「去年休賽季有符合自己的目標增胖10公斤，不過在球季想驗收成果時，卻明顯感受未達到自己的期待。」沙子宸比喻，就像是升級機器的設備，內建的軟體卻沒有更新的樣子。他更近一步指出，在旋轉、爆發力、投球的數據都是下降，而接下來這些問題都是他今年休賽季需要再修正、調整的地方。

總結今年賽季，沙子宸表示：「投起來比較辛苦，可能是在春訓發現自己的球速不如預期，進而影響自己的信心。」他認為自己在比賽中，有時候會想得太多，導致信心不足，不過他也說道：「雖然球速沒什麼突破，但是球的品質、上竄都有所進步。」

談到二年級生的休賽季，沙子宸計劃與訓練師坐下來檢討上個賽季，共同尋求新的訓練方式，找回自己應有的爆發力，並將這2年的經驗轉化為新賽季更佳進步的動力！
 

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