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柯爾坦承有預感K湯會離開勇士　盼愛徒在獨行俠走出傷病陰影

▲▼勇士教頭柯爾。（圖／CFP）

▲勇士教頭柯爾談愛徒湯普森離隊。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏與4冠神射湯普森(Klay Thompson)分道揚鑣，3巨頭宣告解體，主帥柯爾(Steve Kerr)坦承，上季的種種跡象，讓他逐漸意識到愛徒即將離隊，儘管有些感傷，但他認為離開灣區有助於K湯走出「心理陰影」，「我認為有時職業生涯的改變，尤其是晚期的改變，可以讓人煥發新生，重新充滿活力。」

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湯普森今夏告別灣區。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾最近作客灣區資深記者川上提姆(Tim Kawakami)的播客節目《TK Show》，談到愛徒湯普森離隊一事，他坦承確實有跡象可循，「我們都希望他留下來，我希望他能成為終生勇士人，這感覺是正確的事。但你永遠不知道對別人來說什麼是正確的，只有那個人自己知道。我認為到了賽季末，他知道為了自己好，他想離開。」

勇士最終透過一筆6方交易送走了湯普森，柯爾替K湯即將在獨行俠迎來生涯新篇章感到開心，「我認為這是一個很棒的決定。他將為一支偉大的球隊效力，有兩位高水準的創造者（唐西奇和厄文），他應該會有很多空檔投籃機會。我認為有時職業生涯的改變，尤其是晚期的改變，可以讓人煥發新生，重新充滿活力。」

柯爾認為湯普森因為歷經前十字韌帶與阿基里斯腱重傷，而產生心理陰影，「我希望他能夠在心理和情感上從傷病中走出來。說實話，我認為他在這裡一直在掙扎，所以一個新的開始對他來說是好的。」

▲▼勇士湯普森、格林；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森今夏告別灣區。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森K湯柯爾

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