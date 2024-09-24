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潘威倫看周思齊引退：催淚又好笑　大巨蛋拚150勝告別

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫即將告別球場，在他引退前夕，回顧同期好手周思齊的離別儀式，勾起了許多回憶。

潘威倫談到周思齊的引退儀式時表示，「既催淚又好笑。作為同期選手，他是很好的榜樣，也是可敬的對手，我很尊敬他。」他也提到2013年經典賽共同奮戰的情誼，「看到他引退，以前的畫面都浮現眼前了。」

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嘟嘟的引退賽訂於9月28日在台北大巨蛋舉行，將先發對陣台鋼雄鷹。這不僅是他告別職棒生涯的重要一戰，也是統一獅拚戰績的關鍵。有別於一般投手引退賽僅象徵性投球，潘威倫將以例行賽先發投手的角色出賽，而且距離生涯150勝只差一步之遙。

對此，總教練林岳平坦言，「拿捏的尺度是一個挑戰，頭痛啊！希望他能展現好的狀態，野手也要更加油。」

面對即將到來的引退賽，潘威倫也說，「緊張倒是還好，會好好準備。上場就是全力以赴，想辦法拿到15個出局數。只要有上場，就是盡力。」他表示，這段時間的準備與往常無異，「還是跟之前調整比賽一樣，就是準備先發。」

獅隊在週六的大巨蛋引退活動中，特別邀請到歷屆曾指導過潘威倫的中華隊總教練齊聚一堂，包括陳進財、徐生明（師母謝榮瑤代表）、林華韋、楊賢銘、謝長亨、郭泰源、葉志仙、洪一中等重量級人物。

對此殊榮，潘威倫深感榮幸，「畢竟都是帶過我的總教練，我還是很感恩。何其有幸能讓這些前輩們齊聚在現場。」

▲▼潘威倫選手生涯引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲潘威倫選手生涯引退記者會。（圖／記者李毓康攝）
 

關鍵字： 統一獅潘威倫引退賽周思齊台北大巨蛋

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