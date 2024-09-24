職棒拖累排行？古久保反駁　對「守備一流說」也有疑問

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

回應中華棒球協會理事長辜仲諒的「職棒拖累世界排行」，樂天桃猿總教練古久保健二認為，不應該說都是職棒的錯，對於辜仲諒另外提及「守備一流」，他也帶有疑問表情，「蛤？台灣守備一流？」

辜仲諒昨天12強賽記者會表示，台灣的世界排名來到第二，但職棒要加油，不要拖累排行，基層一直在進步，職棒卻一直在退步，一定要努力進步才行，這要跟中職會長蔡其昌討論。他進一步指出，世界第二是平均，但成棒沒有世界第二，「台灣守備一流，打擊三流，今年打擊一定要進步，尤其在打擊方面。」

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這一番話引發議論。古久保透過媒體得知後，分享自己的看法，「這講法感覺就是在說職棒是不對的，台灣U系列打得很好，是排名上升一大原因沒錯，但這種東西長期下來就是如此。」

「整體來看，日本是拿到去年的WBC優勝，所以他們世界排名拉高。」古久保表示，「排行是全面性的，只是說台灣Ｕ18好選手，幾乎都往海外發展，這也是其中原因，我認為不應該說都是職棒的錯，世界棒球都在改變，比賽中不是只有全壘打才能贏。」

古久保認為，「的確，台灣職棒也是要加油，或許能夠到U18的刺激去努力。」

對於辜仲諒提出的「守備一流」，古久保則是一臉疑惑，「應該不是這樣吧......，與其說一流，其實也就是普通而已，當然加上台灣場地因素，守備其實相對困難。」

古久保直言，能夠打國際賽的選手都是頂尖好手，能夠頂住壓力，在球場上按平常發揮，才是輸贏關鍵，「台灣也是有很多厲害的選手，雖然不是說常常可以全壘打，但也是有腳程的選手，基本上，可以發揮的東西滿多，比較擔心可能就是投手這環，這方面還期待有投手能夠脫穎而出。」