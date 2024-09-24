表揚推廣基層體育貢獻者　學校體育傳炬獎41單位獲獎

▲113學年度學校體育傳炬獎，表揚41單位推廣基層體育貢獻者。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

教育部體育署今(24)日舉辦「113年度學校體育傳炬獎頒獎典禮」，從各縣市及單位推薦名單中選出41個獲獎機關、團體及個人，教育部張廖萬堅次長及體育署鄭世忠署長親自到場祝賀，並表揚對基層學校體育著有貢獻的團體單位、教師及教練們，辛勤的推展體育運動，深耕我國競技及全民運動的基礎發展。

傳炬獎頒發的獎項包含團體獎項、個人獎項及特別獎項等，團體獎項包括績優機關獎及績優學校獎，個人獎項有教學傑出獎、活動貢獻獎、運動教練獎，以及特別獎項有學校體育奉獻獎及終身成就獎，今年共計有69件申請案件，歷經了審慎評選後，最終共有41個機關、團體與個人獲得今年學校體育傳炬獎。

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教育部表示，所有獲獎者及單位就如同學校體育傳炬獎項設計的火炬般，在基層肩負起點燃推廣運動的小火苗，感謝貢獻於學校體育事務推廣的基層的教師、教練、學校及機關團體，一同守護運動推廣的火苗，照亮體育教育的發展前程。

學校體育是教育重要的一環，從基層推動，帶領孩子們參與運動、喜歡運動進而投入競技運動培訓，讓體育發展的火苗得以生生不熄，而學校體育的發展，需要學校、民間和政府齊心投入，期盼透過頒獎典禮的表揚，讓更多人看見這群默默奉獻學校體育的基層人員及單位，進而號召更多人支持體育活動，促進各級學校體育的健全發展。

各獲獎者事蹟將公布在「教育部體育署學校體育傳炬獎頒獎典禮」官方臉書粉絲團。

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