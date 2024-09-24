運動雲

>

米勒7局好投助水手6比1奪勝　太空人美西封王再等等

▲米勒（Bryce Miller）。（圖／路透）

▲米勒（Bryce Miller）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手今天（台灣時間24日）在客場踢館休士頓太空人，水手靠著先發強投米勒（Bryce Miller）繳出7局無失分的好投，加上打線在8、9兩局各攻下兩分的火力相挺，以6比1擊敗太空人奪勝，太空人美西封王仍需再等等。

3局上半，羅里（Cal Raleigh）的安打幫助水手突破太空人先發布朗（Hunter Brown），取得1比0領先，之後兩隊直到6局結束前都未能再得分，布朗也在6局後退場休息，繳出6局8K、責失1分的不俗成績；水手米勒則是主投7局僅被敲出2支零星安打，投出5次三振沒有失分，退場前握有勝投資格。

7局上半，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）的適時安打幫助水手將領先優勢擴大至2比0，球隊也正式開啟得分模式並在8、9兩局得到兌現；8局上半一壘手透納（Justin Turner）的高飛犧牲打以及波蘭柯（Jorge Polanco）的2壘安打讓水手再添2分，以4比0領先。

8局下半，沉寂已久的太空人打線靠著海沃德（Jason Heyward）的陽春砲首開紀錄；9局上半水手羅德里奎茲、亞羅薩倫納（Randy Arozarena）各敲出一支帶有打點的場地規則2壘安打，水手將記分板的領先分數改寫至6比1，最終水手便以6比1擊敗太空人，力阻對手分區封王。

水手隊收下勝利後，81勝76敗為美西第二，與榜首太空人有4場勝差、距離外卡第三的皇家則有1.5場勝差，仍有機會爭奪季後賽門票；太空人85勝72敗穩坐美西龍頭，仍有高機率可以完成封王霸業。

關鍵字： MLB休士頓太空人西雅圖水手米勒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

拿捏潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總：頭痛痛啊！

拿捏潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總：頭痛痛啊！

NBA史上最年輕MVP生涯告終？　飆風玫瑰效力灰熊1季就遭釋出

NBA史上最年輕MVP生涯告終？　飆風玫瑰效力灰熊1季就遭釋出

熱火中鋒熱戀WNBA三屆MVP？　連兩人球隊帳號都「搞曖昧」

熱火中鋒熱戀WNBA三屆MVP？　連兩人球隊帳號都「搞曖昧」

61歲喬丹「眼白發黃」爆健康疑慮　友人尷尬回應：只是年紀大了

61歲喬丹「眼白發黃」爆健康疑慮　友人尷尬回應：只是年紀大了

奧運射擊銅牌李孟遠登上「世界第1」　再締台灣歷史新猷

奧運射擊銅牌李孟遠登上「世界第1」　再締台灣歷史新猷

兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

熱門新聞

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

拿捏潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總：頭痛痛啊！

NBA史上最年輕MVP生涯告終？　飆風玫瑰效力灰熊1季就遭釋出

讀者回應

﻿

熱門新聞

1裴瑞茲例行賽期間出國？蘇泰安釋疑

2回應辜仲諒　陳金鋒認為打擊有進步

3周思齊降二軍：希望別再上場

4大谷單季三奪周間MVP 刷新日選手紀錄

5潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總頭痛

最新新聞

1斯蒂爾首次NFL先發跑衛亮相　錯過親姐婚禮

2水手6比1奪勝太空人美西封王再等等

3宋諭婷、宋佳彥台北大獎賽混雙摘金

4華裔新星遭小白球K中臉　視力恐受損

519歲陳歆寧舉重世青賽摘銀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

周思齊：看過四萬人一起哭嗎　「感謝當年傻小子加入兄弟」

「誰能讓五月天當背景？」　周思齊：兄弟歡迎五迷加入

穿上「黃金聖衣」周思齊幫一把　黃泰龍爆笑分享：他嘴賤是被逼的

周思齊引退賽連2戰4萬人滿場　1安、1保送、左中右外野都守了

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366