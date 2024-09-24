米勒7局好投助水手6比1奪勝　太空人美西封王再等等

▲米勒（Bryce Miller）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手今天（台灣時間24日）在客場踢館休士頓太空人，水手靠著先發強投米勒（Bryce Miller）繳出7局無失分的好投，加上打線在8、9兩局各攻下兩分的火力相挺，以6比1擊敗太空人奪勝，太空人美西封王仍需再等等。

3局上半，羅里（Cal Raleigh）的安打幫助水手突破太空人先發布朗（Hunter Brown），取得1比0領先，之後兩隊直到6局結束前都未能再得分，布朗也在6局後退場休息，繳出6局8K、責失1分的不俗成績；水手米勒則是主投7局僅被敲出2支零星安打，投出5次三振沒有失分，退場前握有勝投資格。

7局上半，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）的適時安打幫助水手將領先優勢擴大至2比0，球隊也正式開啟得分模式並在8、9兩局得到兌現；8局上半一壘手透納（Justin Turner）的高飛犧牲打以及波蘭柯（Jorge Polanco）的2壘安打讓水手再添2分，以4比0領先。

8局下半，沉寂已久的太空人打線靠著海沃德（Jason Heyward）的陽春砲首開紀錄；9局上半水手羅德里奎茲、亞羅薩倫納（Randy Arozarena）各敲出一支帶有打點的場地規則2壘安打，水手將記分板的領先分數改寫至6比1，最終水手便以6比1擊敗太空人，力阻對手分區封王。

水手隊收下勝利後，81勝76敗為美西第二，與榜首太空人有4場勝差、距離外卡第三的皇家則有1.5場勝差，仍有機會爭奪季後賽門票；太空人85勝72敗穩坐美西龍頭，仍有高機率可以完成封王霸業。