兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

▲▼五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

記者歐建智／綜合報導

搖滾天團「五月天」9月21日在中信兄弟周思齊台北大巨蛋引退賽後演出，完整版本影片在相信音樂及中信兄弟YouTube上架，阿信發文，「兄弟齊心，我們都愛⋯⋯周思齊！」並要大家不用擔心周思齊失業，11月3日花蓮就是周思齊的出道舞台。

「The Last Together周思齊feat.五月天引退賽後演出完整版」影片，23日晚上10點上架，馬上吸引五迷及象迷搶看，到24日上午10點左右，相音YT加上中信兄弟YT加起來有超過21萬次的觀看。

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五月天阿信在社群平台上發文，稱呼周思齊是亞洲選球王、中職劉德華、球芽基金創立者、最後的Cobra戰士。

周思齊在22日生涯最終戰引退儀式的金句，「兄弟齊心，大家都愛短今」，阿信發文時引用，「兄弟齊心，我們都愛⋯⋯周思齊！」

「如果你閱讀他的職業生涯，就是經歷了職棒重返榮耀的近代史，」阿信說，「獻給周思齊、獻給棒球、獻給所有熱愛棒球的球迷」。

對於周思齊引退之後的下一步，已被聘任為亞洲棒總會長特助。阿信說，「大家不用擔心思齊失業，11月3日花蓮就是思齊的出道舞台」。

周思齊在21日受訪時表示，五月天邀請他一同到花蓮演出，讓他欣喜若狂，「我說好啊，我可以去嗎？他們說，真的嗎，打勾勾啊！」周思齊興奮地宣布，「我要去花蓮唱歌了，掰掰～」雙方還約定在花蓮的舞台上再次合唱「I Love You 無望」。

五月天在9月21日周思齊台北大巨蛋引退賽，五月天在當天賽後演唱，以《OAOA》開頭，接著再唱《離開地球表面》之前先唱了「殺殺殺」的誠泰Cobras的應援曲。

《離開地球表面》的歌曲中加入兄弟球員王威晨、張志豪、詹子賢、岳政華、岳東華、江坤宇及陳子豪的應援曲，當唱到「炸裂陳子豪」時，阿信還小跳了一下炸裂舞，讓現場歡呼不斷，最後壓軸主角周思齊的應援，「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊。

隨後再唱《乾杯》與《倔強》，在演唱《倔強》時，畫面帶到43位球芽基金會的「小周思齊」象徵與他們同台，傳承棒球精神，鎂光燈也從「小周思齊」揮棒的畫面開始，再讓大家聚焦到主角周思齊，中信兄弟與誠泰球員最後都走進場內。

五月天5位成員退到後面，阿信最後說，「思齊，我們再唱一次屬於你的歌，讓聲音衝出大巨蛋！」在與全場合唱周思齊應援曲後，低調離場把舞台留給周思齊的一幕。