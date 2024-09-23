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目標再為綠衫軍奪冠　坦圖談外界質疑正能量面對

▲▼塞爾提克雙探花布朗、坦圖攜手奪冠。（圖／VCG）

▲塞爾提克坦圖幫助球隊上賽季奪冠。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季幫助波士頓塞爾提克勇奪NBA史上最多的第18冠，綠衫軍陣中王牌砍將坦圖(Jayson Tatum)近日受訪時強調，「新賽季我們不是在挑戰衛冕，而是追逐另一個冠軍。」談到外界質疑，坦圖也強調自己想要在每一晚的比賽都發揮最佳水準，成為最好的球員，但確實有時就是會事與願違。

在2023-24賽季以4勝1敗擊敗達拉斯獨行俠，幫助塞爾提克拿下隊史第18座NBA年度總冠軍，坦圖從昔日的綠衫軍少主，到最終幫助球隊登上王座，近日他接受美國媒體專訪時，談到這一路走來的奪冠心路歷程。

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「當時我認為丹佛金塊是唯一一支能和我們抗衡的隊伍，我一直以為我們會在總冠軍賽碰頭。」坦圖如此說道，「當我們在冠軍賽取得3勝0敗領先時，每個人都想表現得正常，但我整晚睡不著，第4戰我們大約輸了30分，全隊都非常焦慮，但我知道當我們回到主場打G5，我們會贏得最終勝利。」

即便已經幫助塞爾提克奪冠，但對於坦圖進攻效率的質疑依舊從未停歇，對此坦圖也公開對這些質疑做出回應，「當看到人們在電視上討論甚至質疑你，這很難接受，因為你知道你自己犧牲、付出了多少，你會每個夜晚都想發揮出最好的表現，但有時候就是會事與願違。」

「但上個賽季已經是上賽季的事，我們將迎接一個新的賽季，我們必須想辦法變得更好，以同樣的心態去面對比賽，上個賽季我們做得很出色，我們深信這一點。」坦圖如此說道。

▲▼塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對外界質疑聲浪，坦圖做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 坦圖塞爾提克NBA綠衫軍總冠軍Jayson Tatum

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