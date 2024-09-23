熱火中鋒熱戀WNBA三屆MVP？　連兩人球隊帳號都「搞曖昧」

▲熱火主戰中鋒阿德巴約與WNBA球星威爾森傳出緋聞。（圖／翻攝自IG／aja22wilson、bam1of1）

記者游郁香／綜合報導

熱火主戰中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)最近與WNBA達拉斯王牌主力球星威爾森(A'ja Wilson)傳出緋聞，在威爾森贏得第3座WNBA年度MVP後，熱火官方社群媒體特地發文，「這個美好的星期天隨便放一張Bam的照片」，這句開頭「A'」明顯與威爾森名字有關，阿德巴約則回覆了一個「奧妙」的表情。

現年28歲的威爾森擁有193公分的高挑身材，是王牌隊的禁區當家球星，本季砍下1021分，成為WNBA史上首位單季得分破千的選手，並以場均26.9分、11.9籃板、2.3助攻、1.8抄截、2.6阻攻，收穫個人第3座WNBA年度MVP，還是全票獲選，堪稱當代女籃代表人物。

▲WNBA王牌隊當家球星威爾森。（圖／達志影像／美聯社）

威爾森除了賽場表現火燙，近來也傳出與熱火主戰中鋒阿德巴約陷入熱戀，熱火官方社群媒體在威爾森奪下MVP獎項後，特地發出一張阿德巴約跳投的照片並寫道，「這個美好的星期天隨便放一張(A’random)Bam的照片」，這句話開頭「A'」明顯與威爾森名字有關。

▲WNBA王牌隊當家球星威爾森。（圖／達志影像／美聯社）

耐人尋味的是，阿德巴約本人還轉發這則貼文並附上表情包，似乎是「默認」的神情，讓球迷笑翻。

事實上，阿德巴約在緋聞女友威爾森日前對太陽隊達成單季1000分壯舉時，就發過「隱晦」的祝賀文，「希望每個人在這個美好的星期天都能找到一千個(A’ thousand)微笑的理由。」又出現與威爾森名字有關的「A'」。

值得一提的是，王牌隊官方社群媒體在威爾森打破紀錄後，也發過一則貼文寫著「BAM！」這是阿德巴約的名字，當時威爾森用搞笑的表情包回應，兩人在社群媒體上隔空互動，引起熱議。

▲熱火阿德巴約。（圖／CFP）

兩人都是各自球隊的禁區主將，不過威爾森在場上的成就遠勝阿德巴約，除了3度獲頒年度MVP，還拿過2屆年度最佳防守球員，擁有2座WNBA后冠和1座WNBA總決賽MVP。阿德巴約則還在為生涯首冠而努力，他也沒拿過年度最佳防守球員或MVP。