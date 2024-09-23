引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

▲▼中信兄弟周思齊引退儀式 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟球星周思齊22日在台北大巨蛋舉辦引退賽，23日兄弟球員異動讓他降到二軍，雖然過去曾有引退球員在儀式後繼續比賽的先例，不過周思齊22日賽前受訪時提到，「最理想就是最後一場。」

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周思齊22日引退賽繳出1安打、1保送兩度上壘的成績。最後9局總教練平野惠一設計最後的舞台，讓他守滿左、中、右外野，接受球迷歡呼退場。

談到引退後規劃，周思齊表示，「最想要放鬆，所謂休息是讓身體休息一下，身上太多傷需要治療，還有下半場的人生，你們應該也不想看到拄拐杖或是坐輪椅的我吧？」

至於本季是否再出賽？周思齊說，「我一直保持讓自己戰力不要掉得太離譜，準備他們有傷兵情況，像是陳子豪、張志豪、許基宏比較多傷痛，如果他們都沒有事情，我就不會上場。」

作為傷兵替補的角色，周思齊坦言，「我希望不要上場，可以在旁邊輔佐他們就好，最理想今天（指22日）就是最後一場，我有跟平野總教練說，希望這場之後就不要再上場，除非萬不得已，我希望不要有這種情況。」

周思齊希望不要再出現傷兵，兄弟正處於爭奪下半季冠軍關鍵期，有機會爭取季後賽門票，周思齊說，「讓我當一個季後賽可以好好chill一下的學長，不要那麼緊張。」

▲▼中信兄弟周思齊引退儀式 。（圖／中信兄弟提供）