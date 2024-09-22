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全文致詞看這裡！周思齊笑中帶淚：兄弟齊心，大家都愛短今

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽最終戰 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

周思齊22日在大巨蛋舉行引退儀式，老朋友齊聚一堂，周思齊沒有擬草稿仍繳出非常真摯的一段致詞，內容幽默又感性，回顧球員生涯以及對老朋友的話。

周思齊引退致詞全文：

我第一次退休
請給我一點時間
（哽咽）
哇你們真的來了
季初引退記者會的時候
我跟在場記者說
我很想念各位老朋友
你們真的來了
你們好不好
我還滿想念你們的
這也是我到兄弟這支球隊第16年
我可以看到你們來現場
這麼多人為我加油
這是我以前沒有辦法想像的
我要謝謝你們

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

最害怕三種人
第一種不來的
第二種是來了睡著的
第三種是聽我講話不鼓掌的
真的很謝謝大家
我回憶起當年我們慶城街
我們第一天報到時
大家都還不認識我
我印象很深
我上象巴時
有人拿球給我
我以為要給我簽名
我很開心
結果他跟我講說
請你幫我拿給恰恰好不好
的確
在那個時刻、那個環境、那個年代
像我們這種出身在那隻球隊的球員
是無法讓人說服、信服的
我只能看著我的球棒
告訴自己說
要爭氣一點
有一天
你要用球棒來說服他們
到今天目前為止
看起來應該是有說服到你們
謝謝你們
後來的確都有滿多人找我簽名
也謝謝你們
這一路走過來不是很好過
也辛苦各位老朋友們
我印象非常深
還是恰哥啦
恰哥不好意思
恰哥跟我們講
把自己的事情做好
把球努力打好
這也是唯一
我們可以能把你們找回來的方法
看起來大家都回來了
環境也變好沒有錯
我想跟大家講
如果有一天，你們跟我們的小兄弟
在牌桌上相遇的話
請你們幫我跟他們說
我們一起回家
去練球好不好
這件事沒有不對
我想表達的是
有時候是非之地就會有是非之人
是非之人就會有是非之事
大家都是很熱愛這支球隊的朋友
我們過去受過傷
我們現在好不容易站起來
而且還可以在球場上立足
看球這麼多人聚集在一起，因為我們就是兄弟！
如果你看到他們
不要拍照
請把他們帶回去
我真的要很謝謝你們

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，吳東融獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，吳東融獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，中職蔡其昌會長獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，中職蔡其昌會長獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

大家還記得，尤其是老朋友們
你們還記得台北棒球場嗎?
台北大巨蛋前身就是台北棒球場
應該很多人不知道他的原址
就是現在的台北小巨蛋
這乘載我們過去很多記憶
我在這邊有一個請求
我有很多政治界朋友
我心中有一個願望
我們可不可以在台北小巨蛋立一個碑來紀念這座球場
如果你們不會的話
我會！
我的老師謝仕淵一直跟我講
如果有一天看到這些老球場還有人在記憶他們
就像我們這些老OB球員一樣
還是希望你們可以記得我們
所以我把老學長都找來了

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，恰恰彭政閔獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，恰恰彭政閔獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

恰哥也是不遠千里來到這裡
真的很謝謝恰哥
也很謝謝陳義信學長
小時候摸我的頭跟我說
你不是天才
他應該忘記了
但是他有對我笑
就是這個笑讓我徹底淪陷
應該很多人不知道我為什麼要找這些老學長
就像我剛說的
（哽咽擦淚）
因為我們就是兄弟
兄弟齊心，阿坤下一句是什麼？（全場笑）
大家都愛短今（全場鼓掌）
白哥，我還有時間講話嗎？
小白：有
今天就是我要找這些老學長回來的目的
除了有機會紀念台北市立棒球場
我們在這裡是因為台北市立棒球場
才有台北大巨蛋
也因為有這些兄弟OB球員
才有我們這些兄弟
我要謝謝他們
也許很多人都忘記他們了
可是我沒有忘記
我等一下要等棒球先生李居明幫我簽我的球員卡
最後最後
我想勉勵現場的小兄弟們
我想跟他們說
沒有成功球員
只有時代的球員
我只是運氣比較好
能夠立足在這個時代
獲取這時代的紅利
我要祝福小兄弟們
開創屬於你們時代
劃下你們的王朝

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，李居明、陳義信、陳瑞昌、彭政閔、陳冠任獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，李居明、陳義信、陳瑞昌、彭政閔、陳冠任獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

這也是請來這些學長的目的
三連霸不是這麼簡單
陳義信紀錄不是這麼好破
棒球先生李居明他的聽聲辨位不是那麼容易學到的
瑞昌學長，他的接球功夫，不是一天兩天可以的
還有最常跟我聊天的冠任
他的打擊不是說說就可以像他一樣
再來我一直最想要恰哥來
你真的想成為彭政閔
更是困難的一件事
所以我要謝謝恰哥
願意到場真的謝謝他
所以小兄弟們
請你們劃下你們的時代
榮耀我們兄弟
榮耀我們中信
我們努力練球好嗎
謝謝大家

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

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