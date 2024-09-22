辜仲諒送名錶！宣布周思齊下一步：亞洲棒球總會會長特助

▲ 周思齊引退賽，周思齊賽後與球迷合照，過程中激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

周思齊引退儀式上，中信兄弟董事長辜仲諒宣布他棒球生涯下一步，將擔任「亞洲棒球總會會長特助，辜仲諒說，「我的時間管理差，需要特助來提醒我，時間很重要。」送上名錶給周思齊。

引退儀式開始，主持人介紹周思齊出場，完成揮棒後最後一次繞壘，依序舉起屬於他生涯的紀錄，包含千安、百轟、百盜，再回到本壘板。聯盟代表蔡其昌會長致贈照片相框、味全龍隊隊長吳東融也送上樂高積木。

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中信兄弟董事長辜仲諒表示，「兩天一共8萬人進場，20年來辛苦為棒球付出，我是唯一高興的人，思齊何去何從？我們讓思齊不要離開台灣棒球，讓所有球迷每天都還是能看到他好不好？」

「兄弟文化以及打棒球的態度，從領隊、學長到學弟的指導，背後有思齊這樣的學長，在低潮時刻可以花很多心血指導他們。思齊是少數幾位經營球隊時諮詢的對象，不僅是因為他是優秀選手，最重要是他有一顆熱情的心。所以我決定把思齊留在兄弟隊。」辜仲諒分享道。

細數周思齊對台灣棒球的付出，辜仲諒說，「思齊能做的事情太多了，希望他繼續幫助球員，對思齊來說，這是熟悉的。第二件事情，各位不知道他私底下，是偉大的運動家，不只是打球而已，他會關懷社會。十幾年來默默耕耘，自掏腰包成立基金會，幫助偏鄉弱勢兒童，甚至提供獎學金，給偏鄉球員出國打球。偉大的球員，要做偉大的事情，利用他這顆熱誠的心，跟我一起把台灣棒球發揚光大。」

「我是亞洲棒球會長，我要聘思齊做我會長的特助。」辜仲諒說，「我們應該讓他的愛心，播種到全世界，讓大家看到台灣棒球文化，不只是打棒球，我們也有愛心，這是思齊的長處。他會帶著我們到全世界。」