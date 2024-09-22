運動雲

>

穿上「黃金聖衣」周思齊幫一把　黃泰龍爆笑分享：他嘴賤是被逼的

▲▼周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請黃泰龍等兄弟OB分享與周思齊在場上一起。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請黃泰龍等兄弟OB分享與周思齊在場上一起。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟球星周思齊引退賽22日登場，兄弟OB特別在賽前分享會中回顧與他相處的點滴，黃泰龍提到與周思齊的緣分，他的交易案幕後，其實周思齊也有參與，讓他得到穿上「黃金聖衣」的機會。

黃泰龍透露了周思齊不為人知的一面，「小雞（林恩宇）昨天說思齊嘴巴很賤，其實這是被逼出來的。」他解釋道，當年加入球隊時都是菜鳥，為了在三本柱（許竹見、林英傑、林恩宇）的壓力下生存，不得不變得更「賤」一點。「思齊本來很沈默寡言，也是被逼出來的。這也讓他拉近之後他與學弟們的距離，讓他們能更好地溝通。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃泰龍也提到周思齊對球隊的重要性，「他在訓練和生活上都做得很好，用自身作為榜樣。我希望他引退後能利用自己的影響力，繼續幫助台灣棒球正向發展。」

此外，黃泰龍還分享了自己與周思齊的特殊淵源。2009年，當時在La New熊二軍沒有機會的他，正是因為周思齊的牽線，才有機會加入兄弟隊。「透過思齊牽線之外，我才有機會穿上這件黃金聖衣，感受到兄弟百萬象迷的熱情。」

他還提到，「有次明星賽選票，恰哥（彭政閔）第一，思齊第二，我竟然拿到第三名，那應該是我的人生最高峰。真的要感謝所有的兄弟球迷。」

▲▼周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請黃泰龍(左起)、「小飛機」陳冠任、王金勇等兄弟OB分享與周思齊在場上一起。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請黃泰龍(左起)、「小飛機」陳冠任、王金勇等兄弟OB分享與周思齊在場上一起。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請黃泰龍(左起)、「小飛機」陳冠任、王金勇等兄弟OB分享與周思齊在場上一起。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中信兄弟周思齊黃泰龍引退

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

接殺周思齊比「YA」惹議　劉基鴻：接到前輩球很榮幸

接殺周思齊比「YA」惹議　劉基鴻：接到前輩球很榮幸

王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

4萬人見證兄弟贏球多虧「思齊的力量」 平野：明天繼續先發

4萬人見證兄弟贏球多虧「思齊的力量」 平野：明天繼續先發

林昱珉升上響尾蛇3A登板　先發4.2局失1分

林昱珉升上響尾蛇3A登板　先發4.2局失1分

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

熱門新聞

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

阿信：這是屬於周思齊的演唱會　五月天表演細節網讚爆

「你們做得到嗎？」前誠泰領隊自豪全勤　籲各球團老闆別只出錢

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

接殺周思齊比「YA」惹議　劉基鴻：接到前輩球很榮幸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皓晴首爾4強戰退賽　因搭檔太累　

2五月天阿信：屬於周思齊的演唱會

3前誠泰領隊點名各球團：不要只出錢

4五月天為周思齊獻唱彩蛋滿滿！

5「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

最新新聞

1中信盃黑豹旗213隊參賽史上最多

2中國選秀專家稱能「量產」崔永熙

3電競12強CMWANG攜手蛇蛇闖正式賽

4「阿先生」阿提諾加盟澳門黑熊

5周思齊：誰能讓五月天當背景？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄　連續兩夜大爆發！助道奇3連勝

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

雅英、慈妹秀14cm身高差　2人「背對背互扛」逗樂球迷

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366