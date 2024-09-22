穿上「黃金聖衣」周思齊幫一把　黃泰龍爆笑分享：他嘴賤是被逼的

▲周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請黃泰龍等兄弟OB分享與周思齊在場上一起。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟球星周思齊引退賽22日登場，兄弟OB特別在賽前分享會中回顧與他相處的點滴，黃泰龍提到與周思齊的緣分，他的交易案幕後，其實周思齊也有參與，讓他得到穿上「黃金聖衣」的機會。

黃泰龍透露了周思齊不為人知的一面，「小雞（林恩宇）昨天說思齊嘴巴很賤，其實這是被逼出來的。」他解釋道，當年加入球隊時都是菜鳥，為了在三本柱（許竹見、林英傑、林恩宇）的壓力下生存，不得不變得更「賤」一點。「思齊本來很沈默寡言，也是被逼出來的。這也讓他拉近之後他與學弟們的距離，讓他們能更好地溝通。」

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黃泰龍也提到周思齊對球隊的重要性，「他在訓練和生活上都做得很好，用自身作為榜樣。我希望他引退後能利用自己的影響力，繼續幫助台灣棒球正向發展。」

此外，黃泰龍還分享了自己與周思齊的特殊淵源。2009年，當時在La New熊二軍沒有機會的他，正是因為周思齊的牽線，才有機會加入兄弟隊。「透過思齊牽線之外，我才有機會穿上這件黃金聖衣，感受到兄弟百萬象迷的熱情。」

他還提到，「有次明星賽選票，恰哥（彭政閔）第一，思齊第二，我竟然拿到第三名，那應該是我的人生最高峰。真的要感謝所有的兄弟球迷。」

▲▼周思齊引退賽，中信兄弟球團邀請黃泰龍(左起)、「小飛機」陳冠任、王金勇等兄弟OB分享與周思齊在場上一起。（圖／記者李毓康攝）