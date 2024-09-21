周思齊與誠泰老隊友重現「殺殺殺」　學弟力挺明天繼續先發

記者王真魚／台北報導

中信兄弟周思齊今天在引退倒數第二戰先發1棒指定打擊，對於未能擊出安打，他坦言：「有點緊張，沒看過這麼多人，好像回到第一場比賽的感覺。當年第一次上場時，自以為有很多人在看，今天確實感受到現場真的坐滿了，這種興奮與緊張感覺很相似，差一點就能打出安打了。」

▲周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了致敬過去，兄弟球團特別安排誠泰球迷為周思齊的首打席應援。當熟悉的「牛仔好忙」應援曲響起，全場氣氛瞬間達到高潮。

談到這份應援，周思齊直言，「看到誠泰的球迷來應援，真的很感動。當初宣布引退時，我擔心他們不會來，因為很多人曾對棒球環境失望而不再進場。今天看到這麼多熟悉的老面孔，我心裡很激動。今天為誠泰劃上句點，真的很開心大家都來了。」

台北大巨蛋坐滿4萬球迷，周思齊也說，「能參與這場比賽，將會寫在台灣棒球歷史上，我覺得很幸福，也很感動。」

對於明天最後一戰，平野惠一總教練表示，會讓周思齊繼續先發上場。對於總教練的安排，周思齊說，「我會全力以赴，希望不要給球隊帶來負擔。我曾跟教練討論過，不想影響球隊的安排，但教練們問了學弟們，他們都說很希望我能上場。這份支持讓我感到非常感動，那種感覺真的無法用言語形容。」

學弟們也不希望周思齊承擔比賽的勝負責任，「他們希望贏一起贏，輸球不是一個人，贏球也不是一個人，很感動他們感染到過去學長教我，我一直傳承下去的兄弟團結精神。」

許基宏今天敲出致勝安打，周思齊表示自己同樣充滿好勝心，「來球場就是要贏球，能為球隊得分是一件令人開心的事情，今天的比賽讓我很滿足。」

場邊，誠泰老隊友們帶頭跳起應援舞「殺殺殺」，周思齊跟著跳了起來。他笑著說，「看到以前的隊友在看台上，那種感覺真的很難形容。以前我們一起並肩作戰，現在只剩下我一個人在場上。」

「一路走來，我也想過下車，但他們一直鼓勵我，打電話關心我。今天看到他們來為我加油，我心裡滿是想念和感動。看到他們跳舞，我也忍不住跟著一起跳了起來。」他笑著感慨，「16年前的那群屁孩，現在只剩下我還在球場上，這種感覺真的相當奇妙。」

▲周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）