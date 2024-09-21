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4萬人見證兄弟贏球多虧「思齊的力量」 平野：明天繼續先發

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟周思齊引退周第一天，先發1棒指定打擊，打滿全場，雖然沒有安打，不過投手、打者都相挺，兄弟終場4比2勝出，下半季魔術數字降至M6。總教練平野惠一透露，明天還是會讓周思齊先發1棒，一樣打滿全場。

周思齊今天先發第一棒指定打擊，繼2021年再度先發第一棒，且打好打滿，不過此役4打數無安打。

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平野賽後表示，明天會讓周思齊繼續先發，「明天也是一樣，會讓他打滿，也期待球迷滿場進場。」

兄弟今天湧進4萬人滿場，是台灣棒球史上第一次。平野直言，「真的很感謝，賽前也有說，球迷存在才有職棒，球迷不進場的話，我們工作也沒有意義。」

對於周思齊即將引退，平野也說，難免會感到寂寞，但期待更多偉大選手能像思齊一樣，「跟隨他、一樣茁壯。」

周思齊今天打擊熄火，平野惠一賽後特別和他談話，「他很懊惱都沒安打，但我告訴他，沒關係，明天一定會有，希望他能圓滿結束引退。」

此役兄弟戰績、票房雙贏。平野惠一透露，感覺到棒球之神的存在，「其實今天第一局對方擊出滿多強勁的球，但都打到界外，看起來棒球之神眷顧著我們，中心棒次的學弟也有表現，感覺是思齊帶來的力量。」他直呼，「今天能贏都是因為思齊力量，希望明天延續。」

學弟們今天夠挺，平野笑說，「其實思齊本人好像沒什麼變化，但小高（高宇杰）因為從春訓就跟著他的菜單，今天看起來特別僵硬，志豪也是，好像滿有壓力的，看到選手們今天這樣的表現，滿感動的。」
 

關鍵字： 棒球中信兄弟周思齊引退總教練影音

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