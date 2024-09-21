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舒馬克未敬遠大谷 羅伯斯傳訊讚賞：正確決定

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）52歲生日，賽前微笑接受採訪。（圖／翻攝自X／@nikkansports）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）52歲生日，賽前微笑接受採訪。（圖／翻攝自X／@nikkansports）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊教頭羅伯斯受訪透露，對於前一場比賽中未對大谷翔平選手敬遠的馬林魚隊總教練舒馬克發送稱讚的簡訊，直言與大谷一決高下的選擇是「優雅的指揮」、正確的決定。

大谷翔平昨役除了首局外的5個打席，皆在得分圈有人時上壘打擊，特別是他在第六和第七局打出49轟和50轟時，一壘都是空的。然而，敵方總教練並未選擇敬遠，而是讓自己的投手與大谷對決。

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大谷翔平在這連續兩個打席擊出全壘打，創下大聯盟史上首個「50-50」的成就，舒馬克的決策在社群媒體上受到讚賞。 羅伯斯表示，「賽後我發了簡訊給他。我認為這是一流的行為。我多次提到，當時的瞬間對我們所有人來說都是重大的。在那種情況下，他正確地應對。」

美媒連續向他詢問關於大谷的壯舉。羅伯斯直言，「這是我棒球生涯中最精彩的一場比賽。翔平在一場比賽中所達成的成就最為感人。」

被問到關於「60-60」的可能性時，他笑著說，「或許他正在瞄準這個目標，但這沒有人知道。」隨後他又認真表示，「這完全不現實，但對於他來說，任何事都是有可能的。」

▲大谷翔平與總教練羅伯斯。（圖／取自道奇隊官方X）

▲大谷翔平挑戰60-60？羅伯斯認為不無可能。（圖／取自道奇隊官方X）

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯馬林魚舒馬克指揮

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