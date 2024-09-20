樂天女孩單曲專輯辣酷甜趴首發　紅、白兩隊各錄製一首

▲樂天女孩單曲專輯首發 。（圖／樂天桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩今年分為紅、白兩隊，單曲由兩隊各錄製一首，並與金曲御用製作人REAL阿沁合作，推出兩首風格截然不同的單曲，樂天女孩新單曲全球首發就在辣酷甜趴，9月28日白隊發表《I’m The One》，29日紅隊演唱《Big Dream》。

今年樂天女孩單曲專輯首次登上MYFEEL亞洲跨國集資平台，內容除了專輯外，還有專屬限量周邊商品，此次還特別以「盲盒」形式推出兔子娃娃增添驚喜感。

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樂天女孩今年與金曲御用製作人REAL阿沁攜手，推出兩首風格截然不同的單曲：紅隊演唱的《Big Dream》以強烈的啦啦隊風格和電子音色為主，讓你不禁想要隨著旋律一起舞動。

白隊單曲《I’m The One》則融合歐美和韓式K-POP，展現女孩們帥氣十足的魅力，帶來全新音樂應援盛宴，將於Rakuten Monkeys辣酷甜趴首度演唱，邀請10號隊友一起進場體驗不一樣的辣酷甜。

樂天女孩今年分為紅、白兩隊，紅隊由隊長筠熹和副隊長雅涵帶領，成員包括孟潔、YURI、岱縈、熊霓、十元、苡萱、慧慧、陳伊、阿布舞、凱伊、禹菡、溫妮、KIRA、丘薆和KAHO。

白隊則由菲菲擔任隊長、副隊長為若潼，成員有總隊長籃籃、穎樂、琳妲、卉妮、嘎琳、心韻、芷軒、儷軒、DORA、MIKA、梔梔、凱莉絲、曲羿、小紫、宋宋和李昀。