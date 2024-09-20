大谷翔平只用一天就超越自己一年成績　杉谷拳士：我看到也笑了

▲大谷翔平。（圖／路透）
實習記者胡冠辰／綜合報導
道奇王牌球星大谷翔平今天打擊表現大放異彩，單場猛敲6安、進帳10打點，包含3轟、2盜，達成51轟、51盜壯舉；網路上也有網友製作梗圖，表示大谷翔平一天的成績就超過前日本火腿隊球員、現為藝人的杉谷拳士2021年日職出賽54場的數據，梗圖一出也被杉谷拳士本人轉發，並表示「我自己看到這個也笑了」。
【悲報】
大谷翔平選手、先輩杉谷拳士選手の54試合に出場した2021年シーズン成績を、1日で上回ってしまう… pic.twitter.com/LiAn70uY1M— サノサン (@osorosiideathNe) September 20, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
大谷全場6打數都敲安，包含3轟、2支二壘安打，進帳10分打點，跑出2盜，賽後打擊率為2成94，整體攻擊指數（OPS）為1.005；此外根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是第一位達成單場至少5安、2轟、2盜的選手，也是大聯盟史上第一位單場3轟、2盜的選手。
大谷翔平、第51号ホームラン！— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 (@30R9gmaMUy3guDJ) September 19, 2024
3打席連続ホームラン
飛距離:134.1m
打球速度:182.8キロ
打球角度:27度
【本塁打】
1位大谷翔平51本
2位オズナ38本
3位シュワーバー35本
【打点】
1位大谷翔平120
2位アダメス109
3位マチャド104
@Dodgers #大谷翔平 #ドジャース
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在今天大谷翔平這波熱潮中，有網友將大谷翔平和杉谷拳士進行了比較，發文表示「大谷翔平選手在一場比賽中，超越了杉谷拳士選手2021年出場54場比賽的成績」；2021年杉谷拳士在54場比賽中打出2支全壘打、9分打點和2次盜壘，而大谷翔平僅用一場比賽就超越了杉谷，大谷轟出3支全壘打、10分打點和二次盜壘，在網路引起廣泛關注。
自分で見て笑っちゃいました！！！— 杉谷 拳士 (@kenshi_sugiya02) September 20, 2024
全力の1年分が……笑
みなさんこれからも大谷選手はじめ日本人大リーガーを応援しましょう！！！#大谷翔平#mlb https://t.co/9uQIb9pqPY
對此，杉谷拳士本人迅速轉發並表示，「我自己看到這個也笑了！！！全力以赴的一年就這麼……哈哈，」同時杉谷拳士也呼籲大家，「大家接下來請繼續支持大谷選手以及其他在大聯盟的日本選手！ 」
杉谷拳士這篇轉發貼文一出也讓廣大網友紛紛留言支持，「能站上打擊區已經讓人敬佩了」、「杉谷先生是令人難忘的選手」、「只是大谷太神了」、「2021年是為了這一天準備的？這真是一個巨大的伏筆」 、「杉谷還有雙打席全壘打的紀錄！」
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