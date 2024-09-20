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「女柯瑞」克拉克領跑WNBA助攻、三分榜　NBA史上僅1人辦到過

記者游郁香／綜合報導

印第安納狂熱「狀元」克拉克(Caitlin Clark)今(20)日在例行賽最終戰僅打了20分鐘，將本季總得分推進到769分，成為WNBA史上單季得分最多的控衛，她還以337助攻、122顆三分球傲視群雄，是首位同時領跑助攻與三分榜的WNBA球員，這項紀錄在NBA也只有1人辦到過。

▲▼女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

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克拉克堪稱女籃史上「最強新星」，菜鳥季就狂刷各項紀錄，今日最後一場例行賽對上華盛頓神秘人，由於狂熱隊已鎖定季後賽第6種子，克拉克只上場20分鐘小試身手，5投2中拿下8分、8助攻和5籃板，最終狂熱以91比92落敗，季後賽首輪將碰上第3種子康乃迪克太陽。

克拉克菜鳥季總得分來到769分，成了WNBA史上單季總得分最高的控衛，這位22歲超新星本季累計337助攻、砍進122顆三分，這兩項數據也都高居全聯盟第1，她是WNBA歷史首位單一賽季同時領跑助攻與三分榜的球員；值得一提的是，NBA史上也只有「手套」培頓(Gary Payton)在1999-2000賽季達成此成就。

▲▼女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

克拉克刷新WNBA史上菜鳥季最多得分、最多助攻和最多三分進球數紀錄，在此戰賽前，她場均能砍19.5分、8.4助攻和5.7籃板，在她的帶領下， 狂熱隊一直是聯盟中最具攻擊力的球隊之一，陣中有兩名球員場均得分超過19分，分別是克拉克和米歇爾(Kelsey Mitchell)，兩人組成「浪花姊妹」，聯手率隊挺進睽違8年的季後賽。

關鍵字： WNBA克拉克Caitlin Clark

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