馬傑森從「堪用」到競爭金手套　陳瑞振：明年目標搶下獎項

▲馬傑森。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

馬傑森在職棒生涯第5年，成功卡位成為樂天桃猿的主戰游擊手，今年首次達標金手套獎的票選資格。但面對中信兄弟游擊強將江坤宇的競爭，他仍有一段路要走。首席教練陳瑞振對馬傑森的進步感到滿意，並相信他的潛力未來將有機會挑戰金手套的寶座，「明年目標是搶下獎項！」

今年游擊金手套依舊是江坤宇的囊中物。陳瑞振認為，馬傑森今年的表現其實不錯，但如果要跟江坤宇較量的話，可能還不是時候，「不過至少他今年出賽穩定，守備也算紮實，只是還需要更多磨練。但我相信，經過今年的經驗，馬傑森對自己的防守會更有信心。」

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對於首次獲得金手套資格，馬傑森感到欣慰，「達標對我來說是一個肯定，這是我第一次完整的球季，能夠達到金手套的門檻，這也代表我的努力有了回報。」

非靠天賦的努力選手

陳瑞振進一步分析馬傑森的防守天賦與潛力，「如果以天賦來講，他的傳球臂力不是頂尖，但他能藉由穩定的基本動作讓傳球更穩定。而江坤宇則是有天賦的球員，傳球自然穩定且救球能力出色，這是其他選手難以複製的。」

陳瑞振強調，「一個好的游擊手首要的是穩定性，只有當穩定性夠了，才會有美技表現。追求美技之前，先追求穩定。」

馬傑森提到，陳瑞振經常叮嚀他要保持腳步靈活，「教練很嚴格，尤其在我腳步沒動起來時，他會立刻提醒我。私底下雖然愛開玩笑，但他在場上會比較嚴肅，緊盯我們每個動作，嚴格要求我們減少失誤、做好基本動作。」

未來目標：搶下金手套

先前曾評價馬傑森是「堪用游擊手」，陳瑞振受訪仍說，他還不是最頂尖，但成長潛力很大。「今年的目標是讓他出賽穩定，明年春訓則會針對更高的目標來訓練，希望他能更上一層樓，成為金手套的強力競爭者。」

馬傑森則表示，雖然知道挑戰金手套難度很高，但他不會放棄，「當然有機會的話，我會想挑戰看看，繼續努力。」

除了江坤宇，台鋼雄鷹狀元曾子祐今年也是金手套競爭者。馬傑森對兩位強敵表達敬佩之情。「坤宇是聯盟裡最好的游擊手，能夠與他競爭，本身就是一種肯定。至於曾子祐，他剛進來雖然失誤比較多，但後面表現穩定，而且打擊都沒有受到影響，這是我需要學習的地方。」

▲陳瑞振。（圖／記者李毓康攝）