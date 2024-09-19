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這是你的地盤！歐尼爾加盟熱火時向韋德保證：不會讓OK拆夥重演

▲熱火韋德(左)、歐尼爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火韋德(左)、歐尼爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

NBA傳奇球星「大鯊魚」歐尼爾(Shaquille O’Neal)曾於21世紀初與「老大」布萊恩(Kobe Bryant)於洛杉磯湖人組成「OK連線」，並攜手締造三連霸壯舉，然而兩人卻因為產生心結關係破裂導致拆夥，湖人管理層選擇將歐尼爾送到邁阿密熱火，近日歐尼爾上節目「舊事重提」，談到當時加盟熱火時，與球隊新星韋德(Dwyane Wade)的對話，「這是你的地盤！我不會讓OK拆夥重演。」

歐尼爾與布萊恩於1999年到2002年達成近代NBA最後一次三連霸之後，湖人隊接下來兩年都在季後賽失利，2003賽季先是於西部冠軍賽以2比4不敵聖安東尼奧馬刺，2004年則是在總冠軍賽以1比4敗給底特律活塞，接連在季後賽的失望加上布萊恩當時發生的場外風波，讓兩人嫌隙逐漸加劇，最終兩人以拆夥作收，湖人管理層選擇留下布萊恩，將歐尼爾送到熱火。

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近期歐尼爾登上熱火「隊魂」哈斯倫(Udonis Haslem)與射手米勒(Mike Miller)主持的播客節目，談到當時加盟熱火前的細節，「我到邁阿密第一件事，就是跟韋德說，『你雖然聽過很多關於我的傳聞，但那不會在你我之間發生，這是你的球隊，我來這邊的目的是幫助你，我不想讓大家認為我們兩個在爭大哥。』」

歐尼爾強調他提醒韋德，「我會來邁阿密就是因為你，我需要像你這樣的球員再幫我拿一冠！」指出兩人之間從來沒有任何嫌隙。

另外他也談到了與韋德兩人於2006年攜手摘下的冠軍，「我認為這是我們第一次指責他(韋德)，當年總決賽我們以0比2落後，他還在指望我們跳出來，於是我們對他說，『現在是該你上場大展身手的時候了，你得挺身而出！』」

「接下來他完全接管比賽，帶領我們捧起金盃。」歐尼爾直言，「這就是韋德跟其他人的不同之處，他就有這樣的領導能力，我也因此非常尊重他。」

關鍵字： 歐尼爾韋德布萊恩NBA湖人熱火

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