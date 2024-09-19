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罕見雙殺奠勝基　洋基擊敗水手成美聯首支季後賽球隊

▲紐約洋基隊史第59次晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基隊史第59次晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間19日）在客場以2比1險勝西雅圖水手，以89勝63敗的美聯最佳戰績拿到季後賽的入場券，這是洋基隊史上第59次晉級季後賽，續拚自球隊2009年奪冠以來的世界大賽冠軍荒。

本場比賽雙方形成投手大戰，洋基先發左投柯提斯（Nestor Cortes）主投6局僅被敲出4支安打，飆出6次三振沒有失分；水手右投米勒（Bryce Miller）同樣先發6局，投出8次三振4次保送，僅在2局上半被洋基瑞佐（Anthony Rizzo）敲安失1分，洋基6局結束1比0領先。

比賽來到8局下，洋基推出今年狀況不甚理想的霍姆斯（Clay Holmes）登板中繼，面對水手一壘手透納（Justin Turner）時霍姆斯遭對方開轟追平比數，兩隊1比1進入延長賽。

10局上，洋基首名打者瑞佐再度敲安打下1分持續為球隊進帳分數，洋基2比1要回領先；10局下半水手羅里（Cal Raleigh）敲安後形成無人出局一、三壘有人的大好局面，沒想到下一棒亞羅薩倫納（Randy Arozarena）被三振後將棒子甩往三壘，在三壘上羅德里奎茲（Julio Rodríguez）為了躲棒而回壘不及遭到莫名雙殺，下一棒透納遭洋基後援漢彌爾頓（Ian Hamilton）飆出再見三振比賽結束，終場條紋大軍就以一分差力退水手，晉級隊史第59次季後賽。

「這肯定會令人興奮，尤其是在我們去年錯過季後賽的賽季之後，」洋基隊長賈吉（Aaron Judge）賽後興奮說道，「這就是我們進入本賽季要做的事情，進入季後賽，給自己一個機會去贏得世界大賽，這將是第一步，但我們必須首先做到這一點。」

明星外野手索托（Juan Soto）表示，「我們的目標是贏得分區冠軍，這就是我們想做的，我們將專注於這一點，並努力以強勢的方式結束這個賽季。」

關鍵字： MLB紐約洋基西雅圖水手

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