罕見雙殺奠勝基　洋基擊敗水手成美聯首支季後賽球隊

▲紐約洋基隊史第59次晉級季後賽。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(台灣時間19日)在客場以2比1險勝西雅圖水手,以89勝63敗的美聯最佳戰績拿到季後賽的入場券,這是洋基隊史上第59次晉級季後賽,續拚自球隊2009年奪冠以來的世界大賽冠軍荒。

The New York @Yankees are heading to the Postseason! pic.twitter.com/HFVZikibzg

本場比賽雙方形成投手大戰,洋基先發左投柯提斯(Nestor Cortes)主投6局僅被敲出4支安打,飆出6次三振沒有失分;水手右投米勒(Bryce Miller)同樣先發6局,投出8次三振4次保送,僅在2局上半被洋基瑞佐(Anthony Rizzo)敲安失1分,洋基6局結束1比0領先。

比賽來到8局下,洋基推出今年狀況不甚理想的霍姆斯(Clay Holmes)登板中繼,面對水手一壘手透納(Justin Turner)時霍姆斯遭對方開轟追平比數,兩隊1比1進入延長賽。

10局上,洋基首名打者瑞佐再度敲安打下1分持續為球隊進帳分數,洋基2比1要回領先;10局下半水手羅里(Cal Raleigh)敲安後形成無人出局一、三壘有人的大好局面,沒想到下一棒亞羅薩倫納(Randy Arozarena)被三振後將棒子甩往三壘,在三壘上羅德里奎茲(Julio Rodríguez)為了躲棒而回壘不及遭到莫名雙殺,下一棒透納遭洋基後援漢彌爾頓(Ian Hamilton)飆出再見三振比賽結束,終場條紋大軍就以一分差力退水手,晉級隊史第59次季後賽。

Julio Rodriguez doesn't get back to third in time after dodging Randy Arozarena's bat and is thrown out.



You never know what you're going to see during a baseball game...pic.twitter.com/TIctF0FloX