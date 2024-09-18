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丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

▲▼ 宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／專訪

中信兄弟今年延攬丹尼爾（Daniel Catalan）擔任打擊教練，在運動科學訓練的輔助下，球員們的長打能力顯著提升。宋晟睿、王威晨都是較為明顯的例子。面對天賦異稟的宋晟睿，丹尼爾不斷挖掘其潛力，持續推高其表現上限。

丹尼爾眼中閃爍　興奮發現潛力新星

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丹尼爾的教學方式靈活多變，深諳因材施教之道。他精準把握每位選手的特質，量身打造適合的訓練計劃，讓每一位打者都能在其擅長的領域更上一層樓，同時彌補不足之處。

談到宋晟睿，丹尼爾清晰記得初次親眼目睹他比賽的那天。「那是在一個二軍比賽日，一軍剛好休息，我抽空前往觀察。早就耳聞他的諸多優點，特別是他出眾的運動能力。」

「然而，他的整體揮棒技巧仍有相當大的進步空間。」丹尼爾坦言，這個想法在看見他之前就已萌生，「親眼看到他後，我更加確信這一點。再來，我們對他的揮棒速度進行了測量，結果令人振奮 - 他的揮棒速度和手部速度都相當出色。」

丹尼爾特別強調，揮棒速度和手部速度是兩個不同的概念。「在這個簡短的訪談中，我無法深入解釋太多細節，以免造成混淆。但重要的是，這兩者雖然相關，卻是不同的指標。」他進一步表示，「當然，兩者之間存在一定程度的關聯。通常，手部速度越快，整體揮棒速度也有可能隨之提高。」

▲▼ 兄弟打擊教練丹尼爾 。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟打擊教練丹尼爾 。（圖／中信兄弟提供）

從板凳到主力　為宋晟睿「拴緊螺絲」激發潛力

「宋晟睿在這方面擁有得天獨厚的條件。」丹尼爾興奮地指出，「這意味著他的潛力極為驚人。他現在的揮棒速度已經很出色，但考慮到他更快的手部速度，這暗示著他的揮棒速度可能可以更快，當然不能單只靠手，他需要運用身體力量做揮擊，打擊會更穩定。」

宋晟睿在6月升上一軍，8月中漸漸受到重用，丹尼爾透露，剛上一軍坐板凳的那段時間，他一直反覆努力做同件事，「他有意識到自己的問題，知道問題後，我們給予處方，每日調整改善，不斷訓練嘗試到身體習慣，當然，為了避免枯燥乏味，我會提供選手不同的選擇。」

「這段日子，他以相同的方式調整，終於等到機會並取得成功，也希望他能堅持下去。」丹尼爾笑說，「睿睿就像一台機器，有些問題出現了聲響，我們只需想辦法把螺絲拴緊，多花些時間就會見效。」

▲艾士特、江坤宇、岳政華 。（圖／中信兄弟提供）

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

曾頌恩潛力未達頂峰　江坤宇、岳政華已是隊中支柱

談到其他年輕打者，丹尼爾點名幾位今年抓住機會的選手，包括張仁偉和黃韋盛，他們都是可造之才。他還特別提到曾頌恩，「他今年有一個很出色的球季，但他的能力遠不止於此。他的天花板還沒到達，在進攻層面可以做得更好。」

「此外，坤宇和岳政華的表現也相當不俗，他們已經是隊上的頂尖球員。」丹尼爾表示，「至於資深球員，如俊秀、威晨和小高，他們都打了這麼多年，不需要我多做評價。」

關鍵字： 打擊教練中信兄弟年輕球員運動科學訓練潛力中職宋晟睿

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