「柚子」高承睿世界排名狂升8名創生涯新高！林昀儒小降1名

▲「柚子同學」高承睿世界排名創個人新高。（圖／翻攝自WTT官網）

記者簡名杉／綜合報導

台灣桌球新星「柚子同學」高承睿近期於WTT冠軍賽澳門站表現出色，最終以4強作收，創下生涯WTT冠軍系列賽最佳成績，而他也憑藉近期好表現，在最新公布的男單世界排名狂升8名，達到生涯新高的第23名，逐步往世界前20邁進，而「小林」林昀儒則小降1名，目前男單世界排名為第10名。

年僅19歲的高承睿，在這一次的排名期之內參加了多達24場WTT比賽，使得他世界排名積分大進補，本賽季他兩度打進WTT系列賽8強，更在冠軍系列賽澳門站創下生涯最佳4強，讓他世界排名大飆升，在最新公布的排名狂升8名，達到生涯最佳的23名。

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▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

中國好手林詩棟近期表現出色，摘下冠軍系列賽澳門站冠軍，加上今年三度打下世界排名第一的「學長」王楚欽，排名飆升5位，從原本的世界第12名升至第7名，而先前佔據世界排名第9的台灣好手「小林同學」林昀儒，因此小降1名，目前世界排名為第10名。

即將退役的「桌球教父」莊智淵維持在男單世界排名第39名，而另外兩位台灣新秀馮翊新、黃彥誠，男單世界排名各升降一位，馮翊新從第49名小降到第50名，黃彥誠則從第70名小升到第69名，女單部分，台灣世界排名最高的依舊是維持在第10名的鄭怡靜。