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球技、唱功都低調強！李凱威合唱溫嵐《屋頂》獲讚：比原唱好聽

▲▼李凱威與溫嵐合唱《屋頂》。（圖／味全龍提供）

▲▼李凱威與溫嵐合唱《屋頂》。（圖／味全龍提供）

▲▼李凱威與溫嵐合唱《屋頂》。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍15日賽後邀請溫嵐擔任嘉賓，演唱男女合唱名曲「屋頂」時，「低調人」李凱威突然驚喜現身，展現好歌喉，讓溫嵐大讚「比原唱唱得好」。

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李凱威6月在大巨蛋就曾當「彩蛋」與魏如萱接唱「你啊你啊！」這次是9月接到任務，李凱威說，「知道要唱的時候，每次去球場路上都聽屋頂洗腦，沒有提詞機，所以要背歌詞。昨天彩排時鎖喉，都唱不出來，她有鼓勵我放開來。」

屋頂對於1997年出生的李凱威來說，是非常小時候的流行歌，不過對他來說沒問題，他自爆自己都聽1980年代的老歌，還分享一首在場記者都沒聽過的合唱曲《我悄悄地蒙上你的眼睛》。

比較兩次在大巨蛋唱歌，李凱威坦言，這次非常難，要唱整首還有合音，仔細去聽男生場的部分。原本是唱吳宗憲的版本，但彩排是唱周杰倫的版本。最後被溫嵐讚賞比原唱好聽，李凱威笑言，「真的嗎？我沒聽到耶！可能彩排時唱不太好，讓她有這種感覺。」

無論球技或唱功都很「低調強」，李凱威笑言，「不知道為什麼大家都這麼說！」今年又有機會爭取個人獎項，他坦言順其自然。但很渴望能入選12強賽中華隊，他說，「因在職棒時期沒穿過中華隊，所以當成一個目標。」

李凱威還有一件喜事，9月底即將迎接第一個寶寶，他分享道，「早上去產檢已經3100多克，就看他什麼時候想要出來，希望是禮拜一，不用請假。」寶寶已經取好小名是「阿湯弟」，李凱威解釋，「老婆懷孕突然很喜歡喝紅豆湯，確認是男生後，就決定叫他阿湯弟。」

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