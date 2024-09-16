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劉基鴻擔任公益大使　頂新勸募計畫幫助逾3千偏鄉球員

▲▼味全龍球星劉基鴻擔任偏鄉棒球勸募計畫公益大使（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼味全龍球星劉基鴻（上）擔任偏鄉棒球勸募計畫公益大使，幫助德芙蘭國小球員（下）。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼味全龍球星劉基鴻擔任偏鄉棒球勸募計畫公益大使（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，歷年來協助上百所學校、萬名學生，其中「等一個好球！翻轉偏鄉兒童棒球夢」勸募計畫累計幫助逾3,000人次偏鄉小球員。今年，基金會特別邀請味全龍內野手劉基鴻擔任公益大使，與社會大眾一起接棒夢想、翻轉小球員未來。

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台灣許多偏鄉棒球隊肩負照料學童起居重擔且資源缺乏困境，像是台中和平山區的德芙蘭國小少棒隊。當初籌辦球隊的王士銘主任就是不捨孩子下課後無處去，四處遊蕩，因此積極組球隊，鼓吹週遭地區及部落中的家長讓孩子打球。為了招生，王士銘深入部落家訪，也在附近道路大肆插旗招生。球隊免費供吃供住，還幫忙盯作業，讓不少家長願意把孩子帶過來，但光要張羅三餐、開支就不小，頂新和德文教基金會獲悉後，不僅為小球員們補充營養餐點，也送上職業用練習球，為了幫小球員圓夢，也邀請他們到台北天母棒球場看職棒賽事。

除了德芙蘭國小，基金會也為高雄市金潭國小、花東區域的新城國小、化仁國中、泰源國中及桃源國中等球隊助力，總計透過「等一個好球！翻轉偏鄉兒童棒球夢」勸募計畫幫助逾3,000人次偏鄉小球員。為帶動更多人關心偏鄉球隊需求，基金會今年也特別邀請紅色大砲、味全龍內野手劉基鴻擔任公益大使。

劉基鴻，現年23歲，是味全龍重返中職聯盟的第一位選秀狀元。出生台中的他為了打棒球，高中時就北上到桃園求學，進入中職後曾歷經守備低潮及右手腕骨裂球季報銷等狀況，但他並未因此灰心，近期達成連3年出賽滿100場的表現，被球隊總教練葉君璋誇讚「成長大家看得見」。他義不容辭接下公益大使任務，希望能鼓舞愛棒球的小球員們「勇敢追夢，不放棄任何機會，不要怕失敗，要相信自己可以做到。加油！」偏鄉棒球勸募計畫也邀大眾與劉基鴻一同支持小球員的棒球之路。

▲▼味全龍球星劉基鴻擔任偏鄉棒球勸募計畫公益大使（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼高雄金潭國小（上）、桃源國中（下）受贈。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼味全龍球星劉基鴻擔任偏鄉棒球勸募計畫公益大使（圖／頂新和德文教基金會提供）

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