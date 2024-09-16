「舉重女神」郭婞淳第4次為中職開球　22日將現身悍將好樂派對

▲「舉重女神」郭婞淳9月22日悍將主場開球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「富邦悍將好樂派對主題日」將於9月21日和22日在新莊棒球場舉行，邀請全家大小一同參與。此次活動，悍將特別邀請了剛在巴黎奧運舉重項目奪得銅牌的台灣英雄郭婞淳共襄盛舉，並在22日的賽前為比賽開球。

這是郭婞淳第四次為職棒球隊開球，第一次是2016年9月10日為統一獅開球，最後由高國慶新娘抱退場；第二次是2017年9月7日在高雄澄清湖球場為富邦悍將開球。第三次是2021年8月24日在新莊球場為富邦悍將開球，第四次即將登場。

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郭婞淳是富邦金控長期支持的運動員，她在東京奧運奪金後，今年在巴黎奧運雖受傷，但仍展現拚戰精神，最終奪得銅牌，成為連續三屆奧運奪牌的台灣第一人。此次，郭婞淳將再度來到新莊棒球場，參加「好樂派對」並在22日為悍將開球。

「好樂派對」主題日兩天，球迷朋友只要在活動時間內著特殊服裝進場，即可獲得悍將APP點數5點。活動期間，參加者有機會獲得MONSTER ENERGY碳酸能量飲、麥維他夾心消化餅、Monster Hunter Now圓扇等進場小禮，數量有限，送完為止。

此外，場外還設有豐富又有趣的關卡等你來闖關，只要至各指定攤位「搞怪塗鴉、小丑大對決、怪趣混搭、奇幻面具工坊、派對攝影棚」共5關，出示闖關卡即可進行闖關活動，任選2關體驗完成者，即可憑闖關卡兌換百變樂趣手提袋一個，贈品每日數量有限，送完為止。