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「台灣舞王」孫振回台首度亮相！高雄霹靂舞國際大賽港都開尬

▲「台灣舞王」孫振、2024高雄霹靂舞國際大賽高雄開賽。（圖／主辦單位提供）

▲「台灣舞王」孫振。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024高雄霹靂舞國際大賽今天在高雄流行音樂中心落幕，延續奧運霹靂舞熱潮加上好天氣，眾多民眾到場共襄盛舉，另外，國光牌也力挺，尤其國光牌吉祥物LUBY一出現，就有許多大、小朋友爭先合照，希望大家支持體育，未來有更多的台灣之光登上世界。

比賽昨、今兩天在高雄流行音樂中心舉辦，共有全球22個國家地區、400名世界各國菁英齊聚港都尬舞，參賽者包含巴黎奧運霹靂舞金牌Phil Wizard，以及所屬全球知名的Red Bull BC One All Stars團隊，而我國首位奧運國手孫振，也和所屬團隊City4參賽，吸引許多年輕朋友進場，大家隨著音樂搖擺身體，享受青春時光。

孫振巴黎奧運結束後，接著在歐洲賽事Outbreak Europe，奪得生涯第一個世界冠軍頭銜，這次他與隊友Nana、Qiru、Shao挑戰四人團體賽。最終，四人團體賽由Red Bull BC One All Stars獲得冠軍，亞軍是Body Carnival，City4則是並列季軍。

「今年又比去年更多一般民眾來參與。」孫振說，謝謝大家願意來參加街舞活動，來的時候不要吝嗇的歡呼聲，「我們在舞台上會更澎派。」

▲「台灣舞王」孫振、2024高雄霹靂舞國際大賽高雄開賽。（圖／主辦單位提供）

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▲2024高雄霹靂舞國際大賽高雄開賽。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 孫振霹靂舞奧運

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