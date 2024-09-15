杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

▲2屆FMVP杜蘭特與柯瑞乾妹布林克的合照引起熱議 。（圖／翻攝自IG／boardroom、cnbcevents）

記者游郁香／綜合報導

月底將滿36歲的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)至今仍是黃金單身漢，最近一張他與「柯瑞(Stephen Curry)乾妹」、WNBA菜鳥布林克(Cameron Brink)的夢幻合照，在社群媒體上引起熱議，眾人瘋猜兩人關係，惡搞帳號「NBACentel」甚至聲稱KD的暗戀對象是布林克，讓一些球迷信以為真。

身為超級「籃球痴」的杜蘭特，連上夜店都忍不住練習「空氣投籃」，他似乎非常享受單身生活，他去年7月受訪時曾透露自己不談戀愛的原因，「我不想交女友。我開始對女性有更多的了解，在一開始的時候，我就意識到，她不屬於我。即使她是我的女友，她也可能會受到其他人的影響。」

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▲勇士天王柯瑞乾妹、WNBA榜眼布林克。（圖／翻攝自X／cameronbrink22）

不過杜蘭特最近參加《CNBC》節目「Game Plan」舉辦的活動，官方帳號發布了一張他一身酷帥打扮，與今年WNBA榜眼布林克的合照。布林克是勇士天王柯瑞的乾妹，193公分的她外型亮眼，有著一雙逆天長腿和飄逸金髮，兩人站在一起的畫面看起來十分夢幻，網友開始瘋猜他們的關係。

▲勇士天王柯瑞乾妹、WNBA榜眼布林克。（圖／翻攝自X／cameronbrink22）

在X上擁有11.8萬人追蹤的惡搞帳號「NBACentel」聲稱，杜蘭特表示自己暗戀的對象是布林克，有多達近3萬人按讚這則貼文，但事實上KD根本沒說過這句話，他甚至不曾公開談論過布林克的任何事，包括對方首個WNBA賽季的表現。

今年6月遭逢左膝前十字韌帶重傷的布林克，大學時就有穩定交往的對象，她的男友名叫費爾特(Ben Felter)，兩人自2021年開始約會，早已名花有主。