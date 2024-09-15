水原KT音速彈炸翻夢想家！台韓職籃交流賽摘2連勝

▲夢想家馬建豪。（圖／首湛創意提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024台韓職籃交流賽今(15日)展開第二天賽程，由韓國KBL的水原KT音速彈連兩天出賽對決福爾摩沙夢想家，音速彈從首節就打出侵略性，並最多拉開到20分以上的分差，雖然夢想家在比賽尾聲反撲，但為時已晚，終場仍以70比79吞敗，水原KT音速彈則拿下台韓職籃交流賽二連勝。

昨天的首戰，音速彈以9分之差力克臺北台新戰神拿下首勝，而本場比賽他們延續前役的好手感，開賽就由頭號射手文星坤的三分彈給夢想家一記下馬威，他首節就有三記三分球進帳，而韓熙元以及洋將哈蒙斯也各有發揮，音速彈於首節末段就將比分拉開到雙位數，並以23比11領先進入次節。

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雖然馬建豪次節開賽就砍進三分彈，然而夢想家整體手感依舊冷冰冰，沉寂了近2分鐘之後才再靠著馬建豪的快攻雙手暴扣再度得分，不過夢想家卻防不住音速彈攻勢，朴準英完成三分打後，拉出一波7比2攻勢，一度拉開到16分差。

而夢想家再次節末段手感開始回溫，簡浩、忻沃克與高柏鎧聯手打出8比0反擊，卻被音速彈洋將堤爾蒙頻頻在禁區肆虐，接著李炫錫在讀秒階段飆進底線三分，半場打完音速彈將領先進一步拉開到16分差，以47比31進入下半場。

下半場易籃再戰，夢想家表現依舊低迷，被音速彈一度拉開到20分以上的分差，不過簡浩在第三節尾端再度挺身而出，砍進右側45度角的三分彈，幫助夢想家止血，並在三節打完之際，把分差縮小到20分以內。

末節音速彈持續強攻，用一波6比0攻勢開節，不過夢想家馬建豪馬上攜手洋將瑞克曼回敬5比0反擊，但就在夢想家追近比數時，音速彈總是有人能跳出來當程咬金，高贊赫飆進三分彈後，李昀奇接著補上抄截後一條龍上籃，為音速彈將比數重新擴大到20分以上、鎖定勝局，雖夢想家在第四節末段曾靠著王振原的三分球和吳家駿、忻沃克的罰球，追到僅差9分，但為時已晚，仍以9分之差吞敗。

本場比賽水原KT音速彈洋將哈蒙斯全場14分是全隊最高，韓熙元則拿下11分，文星坤與提爾蒙各進帳9分；夢想家以高柏鎧的14分表現最佳，馬建豪挹注11分。

夢想家主帥皮爾曼談到新同學馬建豪此役的表現，「非常期待能擔任他的教練，他是非常有天賦的年輕球員，他這幾個星期表現很棒，希望能讓他有最大的影響力。」

先前效力CBA的馬建豪，休賽季加入夢想家後，已經陸續跟日本B聯盟、韓國KBL的球隊交手過，談到三個聯盟不同風格，他點出CBA有非常多外援，也都是外援在支配球，還有大量的身體接觸；日本球隊則是非常多切傳，有非常多空切、傳球非常準；而韓國球隊的無球掩護非常多，加上射手非常穩定，需要透過更多的練習向他們學習。