運動雲

>

水原KT音速彈炸翻夢想家！台韓職籃交流賽摘2連勝

▲夢想家馬建豪。（圖／首湛創意提供）

▲夢想家馬建豪。（圖／首湛創意提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024台韓職籃交流賽今(15日)展開第二天賽程，由韓國KBL的水原KT音速彈連兩天出賽對決福爾摩沙夢想家，音速彈從首節就打出侵略性，並最多拉開到20分以上的分差，雖然夢想家在比賽尾聲反撲，但為時已晚，終場仍以70比79吞敗，水原KT音速彈則拿下台韓職籃交流賽二連勝。

昨天的首戰，音速彈以9分之差力克臺北台新戰神拿下首勝，而本場比賽他們延續前役的好手感，開賽就由頭號射手文星坤的三分彈給夢想家一記下馬威，他首節就有三記三分球進帳，而韓熙元以及洋將哈蒙斯也各有發揮，音速彈於首節末段就將比分拉開到雙位數，並以23比11領先進入次節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然馬建豪次節開賽就砍進三分彈，然而夢想家整體手感依舊冷冰冰，沉寂了近2分鐘之後才再靠著馬建豪的快攻雙手暴扣再度得分，不過夢想家卻防不住音速彈攻勢，朴準英完成三分打後，拉出一波7比2攻勢，一度拉開到16分差。

而夢想家再次節末段手感開始回溫，簡浩、忻沃克與高柏鎧聯手打出8比0反擊，卻被音速彈洋將堤爾蒙頻頻在禁區肆虐，接著李炫錫在讀秒階段飆進底線三分，半場打完音速彈將領先進一步拉開到16分差，以47比31進入下半場。

下半場易籃再戰，夢想家表現依舊低迷，被音速彈一度拉開到20分以上的分差，不過簡浩在第三節尾端再度挺身而出，砍進右側45度角的三分彈，幫助夢想家止血，並在三節打完之際，把分差縮小到20分以內。

末節音速彈持續強攻，用一波6比0攻勢開節，不過夢想家馬建豪馬上攜手洋將瑞克曼回敬5比0反擊，但就在夢想家追近比數時，音速彈總是有人能跳出來當程咬金，高贊赫飆進三分彈後，李昀奇接著補上抄截後一條龍上籃，為音速彈將比數重新擴大到20分以上、鎖定勝局，雖夢想家在第四節末段曾靠著王振原的三分球和吳家駿、忻沃克的罰球，追到僅差9分，但為時已晚，仍以9分之差吞敗。

本場比賽水原KT音速彈洋將哈蒙斯全場14分是全隊最高，韓熙元則拿下11分，文星坤與提爾蒙各進帳9分；夢想家以高柏鎧的14分表現最佳，馬建豪挹注11分。

夢想家主帥皮爾曼談到新同學馬建豪此役的表現，「非常期待能擔任他的教練，他是非常有天賦的年輕球員，他這幾個星期表現很棒，希望能讓他有最大的影響力。」

先前效力CBA的馬建豪，休賽季加入夢想家後，已經陸續跟日本B聯盟、韓國KBL的球隊交手過，談到三個聯盟不同風格，他點出CBA有非常多外援，也都是外援在支配球，還有大量的身體接觸；日本球隊則是非常多切傳，有非常多空切、傳球非常準；而韓國球隊的無球掩護非常多，加上射手非常穩定，需要透過更多的練習向他們學習。

關鍵字： KBLTPBL夢想家水原KT音速彈

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

黃暐傑被海盜釋出　肌鍵撕裂開刀返台復健

黃暐傑被海盜釋出　肌鍵撕裂開刀返台復健

魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

快訊／陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

快訊／陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

修罕啦！陳金鋒抗議擺短棒被趕直呼：無法接受　悍將向聯盟申訴　

修罕啦！陳金鋒抗議擺短棒被趕直呼：無法接受　悍將向聯盟申訴　

不在意點亮封王魔術數字　平野惠一反省：近期失誤多

不在意點亮封王魔術數字　平野惠一反省：近期失誤多

江少慶評估沒傷到肩膀　鋒總談抗議「職責」

江少慶評估沒傷到肩膀　鋒總談抗議「職責」

快訊／盧彥勳執教國家隊首勝到手！中華隊闖台維斯盃世界組總決賽資格賽

快訊／盧彥勳執教國家隊首勝到手！中華隊闖台維斯盃世界組總決賽資格賽

首踏台北大巨蛋「很漂亮」　克魯茲興奮拍照留念

首踏台北大巨蛋「很漂亮」　克魯茲興奮拍照留念

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

蔡佳諺全力衝回全壘打！抱張育成有內心戲　MVP阿嬤同台秀舞技

蔡佳諺全力衝回全壘打！抱張育成有內心戲　MVP阿嬤同台秀舞技

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

黃暐傑被海盜釋出　肌鍵撕裂開刀返台復健

魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

快訊／陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

修罕啦！陳金鋒抗議擺短棒被趕直呼：無法接受　悍將向聯盟申訴　

不在意點亮封王魔術數字　平野惠一反省：近期失誤多

江少慶評估沒傷到肩膀　鋒總談抗議「職責」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

2魔獸遭前經紀人騙走2.2億：我想殺了他

3快訊／陳金鋒抗議擺短棒　遭驅逐出場

4修罕啦！陳金鋒被趕：無法接受

5不在意點魔術數字　平野惠一反省

最新新聞

19月才2勝　陳克羿：變化球沒去年

2突破陳仕朋　古久保：今沒那麼好

3林承飛2分砲　樂天中斷富邦3連勝

4張祐嘉大巨蛋首安就開轟！

5徐若熙6.1局退場：可以繼續投

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

林智平誤會開轟「裁判不明確」　古久保談兩度大逆轉兄弟

羅戈被抓緊身衣違規險衝突　鋒總緩頰：想法不一樣

呂政儒涉入搭酒駕車事件 林書豪：尊重法律

林書豪重返國王喊話「11隊變成一個聯盟」對台籃最好

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366