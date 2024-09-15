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樂於當「體育推廣大使」！李洋想開YT頻道：求乾爹

▲「金牌男雙」李洋現身台維斯盃網球賽。（圖／記者簡名杉攝）

▲「金牌男雙」李洋現身台維斯盃網球賽。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

巴黎奧運羽球男雙金牌得主李洋，今(15)日現身台維斯盃中華隊與波士尼亞與赫塞哥維納的世界一級賽事現場，日前已到國立體大任教並展開退役生活的他，指出自己非常樂意當台灣的「體育推廣大使」，還表示如果有機會的話可以開YouTube嘗試各項運動，開玩笑說，「求乾爹！」

日前李洋曾透露，自己在退役後想嘗試各項運動，其中最想用自行車環島，用自己的雙腳踏遍每一吋台灣美麗的土地，今天則現身網球場，成為他「體育推廣大使」的第一站。

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李洋強調，如果有機會的話，他非常樂意擔任「體育推廣大使」這個角色，也希望能體驗過每項運動之後，再用自身的感覺跟大家分享，他指出自己目前想去嘗試桌球、排球、籃球等球類項目。

他指出先前在國訓中心的時候曾打過桌球，加上又是持拍的項目，可能對他而言比較好上手，籃球則是他本來就很有興趣的運動，笑說，「我已經有跟國體大男籃的桑茂森教練說想要去學籃球，問他可不可以教我。」

李洋更笑說，「誰要幫我開一個體育YouTube頻道！」並透露目前已經想好用單車環島當頻道的第一部影片，接下來還能用汽車環島，還能在頻道中介紹各項運動，開玩笑說，「我們就看有誰願意成為我們的團隊一起努力，求乾爹！」

關鍵字： 李洋王齊麟羽球奧運

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