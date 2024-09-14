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吳東霖主場現驚奇！台維斯盃斬落波士尼亞一哥扳平戰局

▲台維斯盃中華隊吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台維斯盃中華隊吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃中華隊今(14)日於世界一級賽事對決波士尼亞與赫塞哥維納，力拚重返世界組總決賽資格賽，第一點曾俊欣遭對方逆轉落敗，而第二點單打中華隊則由吳東霖出戰波士尼亞一哥、目前世界排名第86的祖赫(Damir Dzumhur)，吳東霖手感火燙，以6比2、6比1直落二拿下，幫助中華隊將戰局扳平成1比1。

此役首盤吳東霖打出兩次破發，分別在第一局以及第七局，而發球局則全都保下來，順利以6比2拿下第一盤，第二盤吳東霖同樣保住自己的全部發球局，加上只讓對方守住一局發球局，以6比1大比分獲勝。

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他賽後坦言，自己對此戰的發揮也感到很意外，「我知道對手實力很好，俊欣第一點沒有把拿下來有點可惜，但我告訴自己說，要做的事情都不會變，我覺得這個禮拜尤其是這次的台維斯盃，我們整個教練團幫助我們準備都非常的順利，狀況的部分也調整得非常好，加上平常如果下雨就會打這個室內球場，所以就是對整個環境也是非常熟悉。」

對手本場比賽在場上做出比較多抱怨動作，吳東霖說，「其實我本身就是一個不太會受這種東西影響的人，他想要幹嘛，其實說實話不太關我的事，我就是保持專注，持續做我該做的事。」但他也笑說，因為今天對手比較沒什麼擦汗，一直發球，所以對他的體能會有一些考驗，打得比較喘、流不少汗。

二月的台維斯盃中法大戰跟現在的中波對決，吳東霖都是跟對方世界排名最高的選手交手，他強調，「很榮幸有這樣的機會可以跟對手就是最強的球員打，過程中也會得到一些反饋，知道什麼球有用、什麼球該怎麼打，我覺得我今天的擊球選擇是比對手還要清楚、也熟悉很多，我覺得這是對我們的一個優勢，希望明天可以繼續保持，最後拿下勝利。」

▲台維斯盃中華隊吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台維斯盃中華隊吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 吳東霖網球台維斯盃

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