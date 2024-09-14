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道奇王牌葛拉斯勞練投不適！　復出時間可能延後

▲道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）今（14日）練投約20球後感到右手肘不適，因此取消模擬比賽，復出時間可能延後。

「他只是感覺手臂有些不適。」道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「我們認為取消這場模擬比賽是明智的選擇，這對他當然是一個挫折，但目前還不清楚接下來幾天會有什麼影響。我們會重新評估，看看他的恢復狀況如何，再決定後續的安排。」

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根據大聯盟官網報導，葛拉斯勞預計進行核磁共振檢查，幫助球隊更清楚了解他的傷勢和復出時間，不過例行賽僅剩15場，他可能趕不上例行賽復出，能否趕上季後賽也是未知數。

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）表示，「我們不知道還有多少時間，這真的很不幸，今晚和明天早上我們會繼續觀察情況，但今天的進展無疑讓我們感到擔憂和警覺，希望這只是小問題，讓我們可以繼續，但情況可能更嚴重，如果是這樣的話，對球隊將是重大的打擊。」

31歲的葛拉斯勞8月中旬因右肘肌腱炎被列入15天傷兵名單，而他生涯飽受傷病影響，更曾在2021年進行過手肘韌帶置換手術（Tommy John）。總教練羅伯斯也特別強調球隊將以葛拉斯勞的健康為優先考量，「我們目前的賽程壓力很大，但確保他健康上場更重要。」

季前道奇以5年1.365億美元（約新台幣43.6億）與葛拉斯勞延長合約，本季先發22場，拿下9勝6敗、防禦率3.49，主投134局、送出168次三振都是生涯單季新高，並且首度入選明星賽。

關鍵字： MLB棒球道奇葛拉斯勞

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