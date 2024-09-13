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U18中華隊強投震撼日本隊！ 日本專家點出「甲子園明星」致命傷

▲▼2024U18亞青日本隊獲得亞軍。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青日本隊獲得亞軍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊在U18亞青冠軍戰擊敗日本，留下冠軍獎盃。去年U18世界盃冠軍日本隊未能再登亞洲之巔，日媒《CoCoKARAnext》報導，有體育相關人士提到日本隊組隊的方針，應考慮甲子園明星疲勞度問題。

本屆日本隊由資深監督小倉全和領軍，他繼2012年帶領U18日本隊出征世界盃之後，再執掌U18國家隊兵符，在本屆U18亞青雖然晉級冠軍戰，但以1比6不敵中華隊。

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日媒《CoCoKARAnext》報導，有日本體育相關人士表示，「冠軍戰中華隊派出的投手，都是能投出150公里以上速球的強投，日本打者指出是『高中棒球未見過的球路』而留下深刻印象。這場比賽體現日本代表將巔峰放在夏季地方大賽和甲子園大賽。而台灣作為地主國全力以赴準備這次亞青，日本代表隊則是18人都參加了夏季甲子園，他們的疲勞應還沒消除。」

去年U18世界盃是由明德義塾監督馬淵史郎執教，拿下日本首次世界冠軍，主將是大阪桐蔭的前田悠伍，在冠軍戰強力壓制中華隊，他現在效力於軟銀。此外，橫濱高校的緒方蓮（現國學院大學）及霞浦的木村優人（現羅德）等，也是去年未參加甲子園的選手，在國際賽都做出貢獻。

該專家分析，去年日本隊拿下U18世界冠軍，丸田湊斗在初期表現不佳，反觀為國際賽事做足準備的前田、緒方、木村等表現相對出色。由於他們都在地區賽被淘汰，沒有疲勞問題，要再次活躍的機會較高。「這也向未能參加甲子園的高中球員傳達了『在日本隊仍有活躍機會』的鼓舞訊息。但這次亞青都是甲子園明星，我認為選擇2至3名『非甲子園』新鮮人才是個好辦法。」

該報導提到，此論點是後果論，若日本成為亞洲冠軍，就會有「果然甲子園明星的實力」的論調，所以不能一概而論。即使如此，該專家仍提到，這樣的陣容應該會很有趣，例如沒有打進甲子園的二刀流颯佐心汰、桐光學園的森駿太、愛工大名電的石見颯，若他們在日本代表隊內會有什麼樣的表現，也令人好奇。

關鍵字： 亞青冠軍中華隊日本隊甲子園高中棒球

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