向對手洩漏球種只為提早放假！　雙城新秀捕手遭火速釋出

▲大學時期的本德爾（Derek Bender）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據《ESPN》報導，雙城1A捕手本德爾（Derek Bender）今天（13日）遭釋出，原因是他在比賽中向對手透露配球，導致球隊失去季後賽資格。

畢業於科斯塔爾卡羅萊納大學（Coastal Carolina University）的本德爾，今年選秀第6輪被雙城挑中。在當地時間9月6日的比賽中，本德爾故意向對手老虎1A的打者透露自家先發投手鄧恩（Ross Dunn）的球種。

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最終老虎1A單局攻下4分，終場以6比0收下勝利，拿下佛州聯盟西區冠軍，而本德爾所屬的雙城1A則遭到淘汰出局。賽後本德爾的這一行為被老虎1A教練告知雙城1A的教練團，老虎1A教練透露全隊都感到驚訝，並且強調沒有任何不當行為。

據消息來源指出，本德爾曾向隊友表達希望球季提早結束。本德爾原本是雙城充滿潛力的新秀之一，但這次事件導致他在最後2場比賽中被安排在牛棚，而這2場雙城1A都獲勝，最終雙城決定釋出他。

21歲的本德爾並未對此事件作出回應，而雙城也拒絕發表評論，不過他雖然遭到釋出，仍能拿到當初的29萬7500美元（約新台幣952.7萬）簽約金。

本季本德爾在1A出賽19場，繳出打擊三圍0.200/0.273/0.333，攻擊指數0.606，擊出2支全壘打並貢獻8分打點的成績。在大學3年的成績中，繳出打擊三圍0.326/0.408/0.571，擊出32支全壘打、153分打點。